Новый поворот в войне: Лондон ответил, готов ли переступить еще одну «красную линию»

Великобритания не готова переступить еще одну "красную линию", чтобы помогать Украине поражать цели на территории России. При этом Лондон не запрещает Киеву этого делать, но нанести удары они должны сами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джо Гили, сообщает The Guardian.

Министр обороны Великобритании Джо Гили. Фото: из открытых источников

Гили не исключил принятия просьбы президента Украины использовать ракеты британского производства для ударов по российской территории, но добавил, что Британия не будет причастна к таким атакам.

"Мы предоставляем Украине оружие для защиты их суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России, но это должны делать украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и в рамках международного гуманитарного права", — подчеркнул министр.

Издание также напомнило, что ранее новый премьер-министр Британии Кир Стармер заявлял, что Украина сможет использовать ракеты Storm Shadow против целей в России, но только для "оборонительных" целей.

"Это предназначено для оборонительных целей, но Украина сама решает, как развернуть его для своей обороны", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, заявив, что об этом не может быть и речи.

Олаф Шольц также заявил, что не готов снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ. Немецкий канцлер ответил на вопрос, согласен ли он с другими странами НАТО относительно этих призывов Зеленского.

"Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу", – заявил глава немецкого правительства.



