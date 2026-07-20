Новий прем'єр Британії Бернем зробив першу заяву про Україну

Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтвердив, що Лондон не змінить своєї позиції щодо України. У першій заяві після вступу на посаду він наголосив, що підтримка Києва залишатиметься "непохитною" та "рішучою", а одним з його перших міжнародних дзвінків стане розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

Енді Бернем. Фото: Justin Ng / Alamy

Енді Бернем під час виступу заявив, що особисто запевнить українського президента у продовженні британської допомоги. За його словами, зміна керівництва уряду не вплине на зовнішньополітичний курс країни.

"Пізніше сьогодні я чітко дам президенту Зеленському зрозуміти, що, знаєте, жодних змін немає. Я буду з ним на 100%, як і Кір Стармер", — сказав новий очільник британського уряду.

Прем'єр-міністр також повідомив, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп стануть його першими співрозмовниками після офіційного вступу на посаду. За словами Бернема, це демонструє пріоритетність міжнародної безпеки та підтримки союзників.

Політик зазначив, що ще під час роботи мером Великого Манчестера активно співпрацював з українськими містами та добре розуміє виклики, з якими стикається Україна під час війни.

"Я враховую весь цей досвід у своїй новій ролі, і президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії є непохитною, рішучою, вона буде поруч з ним, і я особисто також буду поруч з ним", – додав Бернем.

Енді Бернем очолив британський уряд після відставки Кіра Стармера, який 20 липня залишив посаду прем'єр-міністра. Причиною стали невдалі результати Лейбористської партії на місцевих виборах 2026 року, падіння рейтингів уряду та внутрішньопартійна криза. Попри кадрові зміни, новий очільник уряду дав зрозуміти, що курс Великої Британії щодо підтримки України залишиться незмінним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що що буде з підтримкою Києва після відставки Кіра Стармера.