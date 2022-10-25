Новый премьер Британии Сунак впервые сделал заявление о войне в Украине

Война в Украине, которую развязал глава Кремля, привела к дестабилизации энергетических рынков, цепей поставок во всем мире. Такое заявление сделал новый премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщают "Комментарии", ссылаясь на его выступление .

"Будет правильно объяснить, почему я здесь стою перед вами в должности нового премьер-министра. Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Все еще видны последствия COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру" "Предыдущее правительство допустило ошибку. Меня избрали лидером моей партии и вашим премьер-министром, частично, чтобы исправить их. И эта работа начинается сейчас", — заявил премьер Великобритании.

Кроме того, Риши Сунак отметил, что всегда будет благодарен бывшему премьеру Британии Борису Джонсону за его важные наработки в должности руководителя правительства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что стало известно, чем теперь займется экс-премьер Великобритании . Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хоть и сошел с премьерской гонки, но не намерен покидать политику. Джонсон намерена сосредоточить свою деятельность на продвижении поддержки Украины странами Запада. Об этом сообщает рейтинговое издание Financial Times. По информации издания, Джонсон желает найти применение позиции, которую он создал, занимая пост премьера, как один из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины в войне с Россией. Как заявил один из друзей экс-премьера, пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но Джонсон "очень переживает из-за ситуации в Украине".