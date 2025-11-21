Новый раунд переговоров США по Украине: зачем Британия принялась активно готовить свои войска

Великобритания уточнила планы по развертыванию военных подразделений в Украине, готовясь к возможному завершению войны и участию в мирном урегулировании. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Военные Британии. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что после летних разведывательных миссий и проверок готовности Великобритания определила, какие войска и подразделения будут направлены в Украину, а также где разместятся их штаб-квартиры.

Эти меры входят в рамки коалиции из 30 стран под руководством Великобритании и Франции, направленной на поддержку Украины в случае достижения соглашения о мире.

Министр обороны подчеркнул, что планы будут согласованы с союзниками и адаптированы к условиям любого будущего мирного урегулирования.

Отмечается, что Великобритания намерена выделить ресурсы для быстрого развертывания своих подразделений в стране, включая возможность обучения украинских сил внутри самой Украины. Координация действий многонациональных войск будет осуществляться через группу во главе с двухзвездным британским офицером.

Планы также включают расширение Черноморской оперативной группы Турции, Румынии и Болгарии для безопасного обеспечения морских путей и разминирования портов.

Параллельно военная делегация США ведет переговоры в Киеве в рамках новой попытки возобновить мирные переговоры с Россией.

Великобритания выразила готовность поддерживать эти усилия, выделив более 100 миллионов фунтов стерлингов на первоначальные расходы для размещения войск в случае подписания соглашения о прекращении огня.

Размещение подразделений планируется вдали от линии фронта, с целью безопасного сопровождения процесса восстановления украинской армии и инфраструктуры.

Стоит отметить, США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет предложенный Вашингтоном новый мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев находится под беспрецедентным дипломатическим давлением, ведь США стремятся к скорейшему завершению войны и продвигают масштабный план, согласованный американской и российской сторонами.



