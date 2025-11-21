logo_ukra

Головна Новини Світ Великобританія Новий раунд переговорів США щодо України: навіщо Британія почала активно готувати свої війська
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий раунд переговорів США щодо України: навіщо Британія почала активно готувати свої війська

Bloomberg пише про те, що Британія всерйоз розглядає можливість розміщення військ в Україні після підписання мирної угоди

21 листопада 2025, 08:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобританія уточнила плани щодо розгортання військових підрозділів в Україні, готуючись до можливого завершення війни та участі у мирному врегулюванні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Новий раунд переговорів США щодо України: навіщо Британія почала активно готувати свої війська

Військові Великобританії. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що після літніх розвідувальних місій та перевірок готовності Великобританія визначила, які війська та підрозділи будуть направлені в Україну, а також де розмістяться їхні штаб-квартири.

Ці заходи входять до коаліції з 30 країн під керівництвом Великобританії та Франції, спрямованої на підтримку України у разі досягнення угоди про мир.

Міністр оборони наголосив, що плани будуть узгоджені з союзниками та адаптовані до умов будь-якого майбутнього мирного врегулювання.

Наголошується, що Великобританія має намір виділити ресурси для швидкого розгортання своїх підрозділів у країні, включаючи можливість навчання українських сил усередині самої України. Координація дій багатонаціональних військ здійснюватиметься через групу на чолі із двозірковим британським офіцером.

Плани також включають розширення Чорноморської оперативної групи Туреччини, Румунії та Болгарії для безпечного забезпечення морських шляхів та розмінування портів.

Паралельно військова делегація США веде переговори у Києві у рамках нової спроби відновити мирні переговори з Росією.

Великобританія висловила готовність підтримувати ці зусилля, виділивши понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів на початкові витрати на розміщення військ у разі підписання угоди про припинення вогню.

Розміщення підрозділів планується далеко від лінії фронту з метою безпечного супроводу процесу відновлення української армії та інфраструктури.

Варто зазначити, що США очікують, що президент України Володимир Зеленський підпише запропонований Вашингтоном новий мирний план до Дня подяки, 27 листопада. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських чиновників. За їхніми словами, Київ перебуває під безпрецедентним дипломатичним тиском, адже США прагнуть якнайшвидшого завершення війни і просувають масштабний план, узгоджений американською та російською сторонами.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-20/uk-steps-up-plan-to-send-troops-to-ukraine-as-us-revives-talks?srnd=homepage-europe
