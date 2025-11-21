США установили дедлайн для Зеленского на подписание мирного плана Трампа

США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет предложенный Вашингтоном новый мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев находится под беспрецедентным дипломатическим давлением, ведь США стремятся к скорейшему завершению войны и продвигают масштабный план, согласованный американской и российской сторонами.

США установили дедлайн для Зеленского по мирному плану. Фото из открытых источников

Как пишет FT, мирный план США с 28 пунктами был одобрен Дональдом Трампом и разработан переговорщиками США и России. По данным издания, этот документ предусматривает существенные уступки со стороны Украины и пересекает ее "красные линии".

"На Украину оказывается сильное давление, чтобы быстро приняла масштабный мирный план, разработанный администрацией Трампа вместе с Москвой", — пишет издание.

В Офисе президента подтверждают, что ряд предложенных пунктов неприемлемы и Украина готовит встречные предложения. Однако американцы хотят, чтобы соглашение было подписано в ближайшую неделю до 27 ноября.

"Официальные лица США ожидают, что Зеленский подпишет соглашение "ко Дню благодарения" в четверг на следующей неделе с целью представления мирного соглашения в Москве позже этого месяца и завершения процесса до начала декабря", — указывает FT.

Украинские источники сравнивают нынешнее давление США с ситуацией вокруг соглашения о критических полезных ископаемых, которое Киев был вынужден подписать в начале года. Тогда Вашингтон фактически потребовал доступа к украинским ресурсам в обмен на политическую поддержку. Один из чиновников назвал нынешнюю ситуацию "соглашением по поводу полезных ископаемых 2.0".

