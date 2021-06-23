Обстрел эсминца в Черном море: как отреагировала Великобритания

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Вечканова Елена
Украинское и
международное сообщество глубоко возмущены сообщениями России о вероятном факте предупредительного обстрела одного из военных кораблей Великобритании. Однако,
судя по заявлениям пресс-службы британского Минобороны, эсминец Defender не попадал в подобную "передрягу".
Эсминец Defender в Одесском порту. Фото из открытых источников
Представители
военной дипломатии Объединенного Королевства заверяют, что никаких обстрелов, в
том числе скинутых бомб, экипаж эсминца не фиксировал.
При этом британцы
подчеркивают, что никакого нарушения морских границ Российской Федерации с их
стороны и быть не могло: корабль мирно пересекает украинские территориальные
воды (напомним — пару дней назад Defender еще находился в Одесском
морском порту).
К слову, такая
реакция Британии в который раз напоминает российским политикам о том, что,
согласно международному праву, Крымский полуостров был и остается частью
Украины. А, значит, все воды вблизи него — также территория украинского государства.
К слову, при этом
представители британского Минобороны не отрицают факта стрельбы со стороны
России полностью. Однако они предполагают, что, вероятно, флот РФ мог проводить
специальные морские учения и предупреждать об этом специальными знаками все корабли,
находящиеся поблизости.
К слову, Украина
уже готовит официальную реакцию на неприятный инцидент, произошедший вблизи аннексированного
Крыма. В отечественном МИД считают, что РФ лишь в очередной раз подтвердила
свою агрессивную политику по отношению к другим странам, в особенности —
западным.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему для Владимира Зеленского так важно обеспечить мирное и
спокойное нахождение чужих кораблей в акватории Черного моря. Подробности — в нашем материале.
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