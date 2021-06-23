Обстрел эсминца в Черном море: как отреагировала Великобритания

Украинское и международное сообщество глубоко возмущены сообщениями России о вероятном факте предупредительного обстрела одного из военных кораблей Великобритании. Однако, судя по заявлениям пресс-службы британского Минобороны, эсминец Defender не попадал в подобную "передрягу".



Эсминец Defender в Одесском порту. Фото из открытых источников

Представители военной дипломатии Объединенного Королевства заверяют, что никаких обстрелов, в том числе скинутых бомб, экипаж эсминца не фиксировал.

При этом британцы подчеркивают, что никакого нарушения морских границ Российской Федерации с их стороны и быть не могло: корабль мирно пересекает украинские территориальные воды (напомним — пару дней назад Defender еще находился в Одесском морском порту).

К слову, такая реакция Британии в который раз напоминает российским политикам о том, что, согласно международному праву, Крымский полуостров был и остается частью Украины. А, значит, все воды вблизи него — также территория украинского государства.

К слову, при этом представители британского Минобороны не отрицают факта стрельбы со стороны России полностью. Однако они предполагают, что, вероятно, флот РФ мог проводить специальные морские учения и предупреждать об этом специальными знаками все корабли, находящиеся поблизости.

К слову, Украина уже готовит официальную реакцию на неприятный инцидент, произошедший вблизи аннексированного Крыма. В отечественном МИД считают, что РФ лишь в очередной раз подтвердила свою агрессивную политику по отношению к другим странам, в особенности — западным.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему для Владимира Зеленского так важно обеспечить мирное и спокойное нахождение чужих кораблей в акватории Черного моря. Подробности — в нашем материале.

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