Российские военные обстреляли британский эсминец в Черном море: что произошло

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Вечканова Елена
Российские
военные моряки едва не устроили масштабный международный инцидент в акватории
Черного моря. По сообщению пропагандистского ресурса "РИА Новости", в центре
событий оказался британский эсминец Defender, который слишком близко подошел к
Фиоленту, одному из мысов Гераклейского полуострова в Крыму.
Россия обстреляла британский Defender неподалеку Крыма. Фото из открытых источников
Служащие Черноморского
флота РФ отрапортовали о попытках нарушить "российские границы". Якобы экипаж
британского военного корабля никак не реагировал на любые устные предупреждения.
Согласно информации,
предоставленной российскими военными, Defender прошел около 3 км "территориальных
вод" России. При этом со стороны РФ были озвучены предупреждения о вероятном
применении силы (оружия), если корабль не развернется и не покинет эту
территорию.
В 12:06, через 14
минут после нахождения эсминца Defender вблизи Крымских берегов, россияне совершили
первый предупредительный выстрел. Второй последовал через две минуты.
Еще спустя 11
минут, в 12:19, по курсу движения британского военного судна было открыто
предупредительное бомбометание. Маневр выполнили пилоты самолета Су-24М.
Как информируют
росСМИ, спустя четыре минуты после этой атаки Defender таки покинул воды, якобы
принадлежавшие России.
Интересно, что
скорее всего британский эсминец — тот же, который несколькими днями ранее был
пришвартован в Одесском морском порту. Кстати, на его борту состоялась встреча
секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова и капитана судна Винса
Оуэна.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что Россия не так давно вновь направила в Крым несколько тысяч
военнослужащих. Зачем был отдан подобный приказ, читайте в нашем материале.
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документа о деоккупации Крымского полуострова. Когда именно это произойдет, мы рассказывали в нашей публикации.
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