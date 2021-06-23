Российские военные обстреляли британский эсминец в Черном море: что произошло

Российские военные моряки едва не устроили масштабный международный инцидент в акватории Черного моря. По сообщению пропагандистского ресурса "РИА Новости", в центре событий оказался британский эсминец Defender, который слишком близко подошел к Фиоленту, одному из мысов Гераклейского полуострова в Крыму.



Россия обстреляла британский Defender неподалеку Крыма. Фото из открытых источников

Служащие Черноморского флота РФ отрапортовали о попытках нарушить "российские границы". Якобы экипаж британского военного корабля никак не реагировал на любые устные предупреждения.

Согласно информации, предоставленной российскими военными, Defender прошел около 3 км "территориальных вод" России. При этом со стороны РФ были озвучены предупреждения о вероятном применении силы (оружия), если корабль не развернется и не покинет эту территорию.

В 12:06, через 14 минут после нахождения эсминца Defender вблизи Крымских берегов, россияне совершили первый предупредительный выстрел. Второй последовал через две минуты.

Еще спустя 11 минут, в 12:19, по курсу движения британского военного судна было открыто предупредительное бомбометание. Маневр выполнили пилоты самолета Су-24М.

Как информируют росСМИ, спустя четыре минуты после этой атаки Defender таки покинул воды, якобы принадлежавшие России.

Интересно, что скорее всего британский эсминец — тот же, который несколькими днями ранее был пришвартован в Одесском морском порту. Кстати, на его борту состоялась встреча секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова и капитана судна Винса Оуэна.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Россия не так давно вновь направила в Крым несколько тысяч военнослужащих. Зачем был отдан подобный приказ, читайте в нашем материале.

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