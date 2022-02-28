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"Отвлечение от происходящего": Джонсон прокомментировал ядерные угрозы Путина

Джонсон убежден, что сейчас войска РФ продолжают сталкиваться с таким сопротивлением, которого российский президент никак не ожидал

сегодня, 11:16
Автор:

Мокрик Анастасия
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал свой комментарий, касательно приказа президента РФ по приведению российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает издание Reuters.

"Отвлечение от происходящего": Джонсон прокомментировал ядерные угрозы Путина

Борис Джонсон. Фото: Instagram Boris Johnson

По мнению Джонсона, действия Путина являются "отвлечением от реальности происходящего в Украине". Кроме того, премьер-министр убежден в том, что вторжение российских войск на территорию Украины — это катастрофический, неудачный замысел. 

Отметим, что 27 февраля, в Кремле в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства, передает РБК-Украина. 

"Вы видите, что западные страны совершают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", — сказал Путин.

Джонсон добавил, что сейчас войска РФ продолжают сталкиваться с таким сопротивлением, которого российский президент никак не ожидал. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, будет ли Пекин пытаться взять Тайвань или же найдет способ, как утихомирить РФ. Эксперты рассказали, какую роль может сыграть Китая в украино-российском противостоянии. 

Издание "Комментарии" передавало, что Швеция предоставит военную помощь Украине. Чем поможет Швеция и кто еще поддержал наше государство, читайте в нашем материале

Также сайт "Комментарии" информировал читателей о том, что Лавров не сможет посетить встречу ООН. В Женеву не пускают самолет правительства РФ. 


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Источник: https://www.reuters.com/
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