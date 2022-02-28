"Отвлечение от происходящего": Джонсон прокомментировал ядерные угрозы Путина

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Мокрик Анастасия
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал свой комментарий, касательно приказа президента РФ по приведению российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает издание Reuters.
Борис Джонсон. Фото: Instagram Boris Johnson
По мнению Джонсона, действия Путина являются "отвлечением от реальности происходящего в Украине". Кроме того, премьер-министр убежден в том, что вторжение российских войск на территорию Украины — это катастрофический, неудачный замысел.
Отметим, что 27 февраля, в Кремле в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства, передает РБК-Украина.
"Вы видите, что западные страны совершают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", — сказал Путин.
Джонсон добавил, что сейчас войска РФ продолжают сталкиваться с таким сопротивлением, которого российский президент никак не ожидал.
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