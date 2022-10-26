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Первый международный звонок новый премьер-министр Британии совершил Зеленскому

Лидер Великобритании пообщался с президентом Украины

сегодня, 12:35
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Автор:

Slava Kot

Вечером, 25 октября, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это первый международный звонок лидера Великобритании.

Первый международный звонок новый премьер-министр Британии совершил Зеленскому

Премьер-министр Британии Риши Сунак. Фото с открытых источников

Зеленский сообщил, что разговор с новым премьер-министром Великобритании состоялся перед записью ежедневного вечернего видеообращения. По словам президента Украины Риши Сунак выразил поддержку украинскому народу и пообещал поддерживать страну и дальше.

Также в разговоре оба лидера подтвердили необходимость увеличивать санкции против режима Владимира Путина.

Владимир Зеленский в конце разговора пригласил нового лидера Соединенного Королевства посетить Украину. В сообщении, опубликованном на правительственном сайте британцев, говорится, что Сунак хочет встретиться с президентом Украины лично в ближайшее время.

25 октября безальтернативный лидер Консервативной партии Риши Сунак официально стал премьер-министром Соединенного Королевства. Вечером он совершил звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также президенту США Джо Байдену. Соответствующие сообщения появились на странице социальной сети Twitter Риши Сунака.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главным конкурентом Риши Сунака за должность премьер-министра Борис Джонсон. Перед тем как Джонсон отказался от борьбы за кресло премьер-министра, политические деятели провели встречу и обсудили возможное будущее сотрудничество.

Также "Комментарии" писали о том, что президент США раскритиковал британского премьера из-за политических шагов в должности главы Соединенного Королевства.



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Источник: https://twitter.com/RishiSunak/status/1585002364108668928
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