logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Почему Орбан начал использовать гангстерские методы: как действовать Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Орбан начал использовать гангстерские методы: как действовать Украине

Будапешт давит на Украину, требуя возобновить работу нефтепровода Дружба

6 марта 2026, 11:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Венгрия начала использовать против Украины гангстерские методы. Таково мнение эксперт-международник Илия Куса.

Почему Орбан начал использовать гангстерские методы: как действовать Украине

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что правоохранители Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля "Ощадбанк" и 7 сотрудников охраны, выполнявших регулярные перевозки между государственными банками Австрии и Украины. В инкассаторские авто перевозили: $40 млн. €35 млн. 9 кг золота. Данные GPS-сигнала показывают, что автомобили находятся на территории Антитеррористического центра, подчиняющегося МВД Венгрии.

"Безусловно, это похищение государственных средств, совершенное другим государством и захват заложников. Этот отчаянный шаг Венгрии читается просто: возобновите работу нефтепровода Дружба и мы отпустим ваш груз и ваших людей. Вероятно, что для Орбана ситуация более чем просто критическая, поэтому можно ожидать других провокативных задержаний наших граждан и имущества на территории Венгрии", – высказался эксперт.

Он напомнил, что 12 апреля 2026 года в Венгрии запланированы парламентские выборы и Виктору Орбану катастрофически необходима дешевая нефть из России, чтобы обеспечить себе победу на выборах. Нет ведь дешевой нефти – нет денег, все просто.

Что делать? Украина не берет заложников граждан Венгрии и не арестовывает имущество венгерского правительства или компаний на территории Украины. Держим нефтепровод заблокированным до 12 апреля. ЕС должен сами разобраться с государственным гангстером. Также нужно объявить в розыск по линии Интерпола всех венгерских силовиков, причастных к похищению и политикам, отдавшим такой приказ", – отметил аналитик.

Читайте на портале "Комментарии" — скандал в ЕС: Венгрия пошла на беспрецедентный шаг в отношении Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости