Почему Орбан начал использовать гангстерские методы: как действовать Украине

Кравцев Сергей
Венгрия начала использовать против Украины гангстерские методы. Таково мнение эксперт-международник Илия Куса.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Эксперт рассказывает, что правоохранители Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля "Ощадбанк" и 7 сотрудников охраны, выполнявших регулярные перевозки между государственными банками Австрии и Украины. В инкассаторские авто перевозили: $40 млн. €35 млн. 9 кг золота. Данные GPS-сигнала показывают, что автомобили находятся на территории Антитеррористического центра, подчиняющегося МВД Венгрии.
Он напомнил, что 12 апреля 2026 года в Венгрии запланированы парламентские выборы и Виктору Орбану катастрофически необходима дешевая нефть из России, чтобы обеспечить себе победу на выборах. Нет ведь дешевой нефти – нет денег, все просто.
