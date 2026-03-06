Почему Орбан начал использовать гангстерские методы: как действовать Украине

Венгрия начала использовать против Украины гангстерские методы. Таково мнение эксперт-международник Илия Куса.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что правоохранители Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля "Ощадбанк" и 7 сотрудников охраны, выполнявших регулярные перевозки между государственными банками Австрии и Украины. В инкассаторские авто перевозили: $40 млн. €35 млн. 9 кг золота. Данные GPS-сигнала показывают, что автомобили находятся на территории Антитеррористического центра, подчиняющегося МВД Венгрии.

"Безусловно, это похищение государственных средств, совершенное другим государством и захват заложников. Этот отчаянный шаг Венгрии читается просто: возобновите работу нефтепровода Дружба и мы отпустим ваш груз и ваших людей. Вероятно, что для Орбана ситуация более чем просто критическая, поэтому можно ожидать других провокативных задержаний наших граждан и имущества на территории Венгрии", – высказался эксперт.

Он напомнил, что 12 апреля 2026 года в Венгрии запланированы парламентские выборы и Виктору Орбану катастрофически необходима дешевая нефть из России, чтобы обеспечить себе победу на выборах. Нет ведь дешевой нефти – нет денег, все просто.

Что делать? Украина не берет заложников граждан Венгрии и не арестовывает имущество венгерского правительства или компаний на территории Украины. Держим нефтепровод заблокированным до 12 апреля. ЕС должен сами разобраться с государственным гангстером. Также нужно объявить в розыск по линии Интерпола всех венгерских силовиков, причастных к похищению и политикам, отдавшим такой приказ", – отметил аналитик.

