Почему Стоунхендж могут лишить статуса всемирного наследия

Стоунхендж — известное каменное сооружение, расположенное в графстве Уилтшир (Англия), могут исключить из списка объектов всемирного наследия. ЮНЕСКО уже предупредило об этом власти Великобритании.

Стоунхендж / Фото: Pixabay / Pixabay/Freesally

Издание The Guardian сообщает, что Стоунхендж может потерять свой статус из-за дорожного тоннеля, который правительство хочет построить под объектом. Судьбу проекта, на который министр транспорта страны Грант Шаппс дал свое разрешение еще в прошлом году, будет в ближайшие недели решать Высший суд.

Известно, что строительство тоннеля, который частично бы пролегал под Стоунхенджем, должно было разгрузить автостраду А303.

Кроме того, ЮНЕСКО хочет проверить еще несколько объектов из списка всемирного наследия, потому что, по мнению экспертов, они не получают должного внимания и охраны. В этот список попали Вестминстерский дворец и Королевские ботанические сады Кью.

Напомним, что в ноябре 2020 года Великобритания одобрила проект тоннеля под Стоунхенджем стоимостью 1,7 млрд фунтов стерлингов. Министр транспорта Грант Шаппс отметил, что он вернет ландшафту Стоунхенджа первоначальный облик и сократит время в пути. Но эксперты не согласны с этим и считают, что проект нанесет "необратимый ущерб" древнему месту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что множество исследователей до сих пор спорят, что же представляет собой Стоунхендж: сооружение древних астрономов или старейшее кладбище. Совершенно точно известно одно: его создали друиды в период неолита, примерно 9500 лет до нашей эры. Какие еще интересные факты об этой достопримечательности нужно знать?

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