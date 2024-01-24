Рядовым британским гражданам может грозить призыв, когда Соединенное Королевство вступит в войну с РФ, предупреждает руководитель Генерального штаба Соединенного Королевства генерал сэр Патрик Сандерс, информирует издание The Sun.

В Британии должны быть готовы к войне с Россией (фото из открытых источников)

Теперь, когда британское войско сократилось до малейшей численности за целый век, генерал Сандерс, открыто критиковавший сокращение армии, предупреждает, чтобы британские мужчины и женщины были готовы к призыву, когда Альянс вступит в войну с РФ.

Как пишет СМИ, существует опасение, что полномасштабная российская война в Украине может привести к тому, что российская армия выйдет за пределы украинской границы, чтобы атаковать территорию Европы, заставив НАТО присоединиться к войне.

Британский генерал заявляет, что должно произойти "изменение мышления" граждан, готовых защищать территорию Великобритании от иностранных захватчиков.

Его предупреждение было обнародовано через несколько дней после того, как высокопоставленный чиновник НАТО сказал, что британскому гражданскому населению, возможно, следует быть готовым к мобилизации, так как реальна угроза большой войны с РФ.

Руководитель военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр призывает страны Запада "готовиться к эпохе войны", отметив, что НАТО "нуждается в трансформации боевых действий".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Шольц снова обратился к партнерам по ЕС . Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что европейские союзники запланировали "недостаточно" военную помощь Украине на 2024 год и призвал их как можно быстрее увеличить ее. Шольц добавил, что "было бы самоуверенно полагать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе своими силами".