Похороны принца Филиппа: как будет проходить прощальная церемония (ФОТО)

17 апреля в Британии состоятся похороны принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Сейчас идет подготовка к прощальной церемонии. Об этом информирует BBC News.

Прощание состоится в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном - фото: из открытых источников

В 15:00 по британскому времени (17:00 по Киеву) в часовне Святого Георгия при королевском Винздорском замке под Лондоном пройдет церемония прощания. По желанию Филлипа проповедь произнесена не будет. Кроме того он хотел, чтобы гроб не был выставлен для публичного прощания. После минуты молчания в стране церемониальные королевские похороны будут транслироваться на BBC One.

Напомним, в феврале текущего года принц Филипп попал в больницу. Как позже выяснилось, он лечился от инфекции. В середине марта был выписан из больницы после проведенной операции на сердце. В пятницу, 9 апреля, Букингемский дворец сообщил о смерти принца Филиппа. Он скончался в возрасте 99 лет.

На похороны принца Филиппа приехал принц Гарри вместе с дедом, а его беременная супруга Меган Маркл осталась в США, так как это была рекомендация медиков. В мероприятии будут принимать участие более 730 военнослужащих. Однако согласно правилам карантина, в Часовне смогут находиться только 30 человек.





Также известно, что на церемонии будут присутствовать члены семей королевы и герцога Эдинбургского, в том числе и трое его немецких родственников. Будут на похоронах все четверо детей Елизаветы II и принца Филиппа, но не будет никого из правнуков.

На алтарь в Часовне были помещены знаки отличия британского принца. Известно также, что во время церемонии будет играть гимн 1860 года "Вечный Отец, Сильный, чтобы спасти" Уильяма Уайтинга. Траурную процессию из замка в часовню возглавят Оркестр гренадерской гвардии, партия генерал-майора и военачальники.

Фото: PA Media

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