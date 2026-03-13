После долгих колебаний Лондон все же принял решение: будет ли, как и США, ослаблять санкции против РФ

Великобритания не планирует ослаблять санкции против российской нефти, несмотря на рост мировых цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр энергетики страны Майкл Шенкс, сообщает BBC.

По его словам, Лондон не намерен повторять шаги Соединенные Штаты, ранее согласившиеся на определенные ослабления ограничений для стабилизации энергетических рынков.

"Мы абсолютно не можем допустить, чтобы Владимир Путин сидел в Кремле и воспринимал это как шанс инвестировать в свою военную машину", — подчеркнул Шенкс.

В британском правительстве также заявляют, что энергетическая политика Москвы все теснее переплетается со стратегией Иран. Министр внутренних дел Иветт Купер обвинила оба государства в попытке использовать кризис для усиления влияния на мировую экономику.

По ее словам, сотрудничество между Москвой и Тегераном наблюдается на уровне технологий, тактики и политических решений.

"Мы видим, как эти два государства пытаются поддерживать друг друга и получать общую выгоду", — заявила она.

В то же время, эксперты сомневаются, что даже частичное смягчение санкций могло бы существенно стабилизировать цены на энергоносители. Руководитель транспортного направления аналитического центра Energy and Climate Intelligence Unit Колин Уокер отметил, что даже масштабное использование стратегических запасов не смогло остановить рост цен.

По его словам, недавнее решение выпустить на рынок около 400 миллионов баррелей резервной нефти почти не отразилось на рынке. Цены продолжают расти и приближаются к отметке 100 долларов за баррель, что усиливает напряжение на глобальных энергетических рынках.

