logo

BTC/USD

72781

ETH/USD

2146.05

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания После долгих колебаний Лондон все же принял решение: будет ли, как и США, ослаблять санкции против РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

После долгих колебаний Лондон все же принял решение: будет ли, как и США, ослаблять санкции против РФ

Правительство Великобритании заявило, что не позволит Кремлю использовать энергетический кризис для финансирования войны, даже несмотря на скачок мировых цен на нефть

13 марта 2026, 14:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания не планирует ослаблять санкции против российской нефти, несмотря на рост мировых цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр энергетики страны Майкл Шенкс, сообщает BBC.

После долгих колебаний Лондон все же принял решение: будет ли, как и США, ослаблять санкции против РФ

Великобритания. Фото: из открытых источников

По его словам, Лондон не намерен повторять шаги Соединенные Штаты, ранее согласившиеся на определенные ослабления ограничений для стабилизации энергетических рынков.

"Мы абсолютно не можем допустить, чтобы Владимир Путин сидел в Кремле и воспринимал это как шанс инвестировать в свою военную машину", — подчеркнул Шенкс.

В британском правительстве также заявляют, что энергетическая политика Москвы все теснее переплетается со стратегией Иран. Министр внутренних дел Иветт Купер обвинила оба государства в попытке использовать кризис для усиления влияния на мировую экономику.

По ее словам, сотрудничество между Москвой и Тегераном наблюдается на уровне технологий, тактики и политических решений.

"Мы видим, как эти два государства пытаются поддерживать друг друга и получать общую выгоду", — заявила она.

В то же время, эксперты сомневаются, что даже частичное смягчение санкций могло бы существенно стабилизировать цены на энергоносители. Руководитель транспортного направления аналитического центра Energy and Climate Intelligence Unit Колин Уокер отметил, что даже масштабное использование стратегических запасов не смогло остановить рост цен.

По его словам, недавнее решение выпустить на рынок около 400 миллионов баррелей резервной нефти почти не отразилось на рынке. Цены продолжают расти и приближаются к отметке 100 долларов за баррель, что усиливает напряжение на глобальных энергетических рынках.

Читайте на портале "Комментарии" — война истощает США: в чем оказался главный просчет Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/articles/clyzj3g3pygo
Теги:

Новости

Все новости