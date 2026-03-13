Після довгих вагань Лондон все ж прийняв рішення: чи буде, як і США, послаблювати санкції проти РФ

Велика Британія не планує послаблювати санкції проти російської нафти, попри зростання світових цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. Про це заявив міністр енергетики країни Майкл Шенкс, повідомляє BBC.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Лондон не має наміру повторювати кроки Сполучені Штати, які раніше погодилися на певні послаблення обмежень для стабілізації енергетичних ринків.

"Ми абсолютно не можемо допустити, щоб Володимир Путін сидів у Кремлі й сприймав це як шанс інвестувати у свою військову машину", — наголосив Шенкс.

У британському уряді також заявляють, що енергетична політика Москви дедалі тісніше переплітається зі стратегією Іран. Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер звинуватила обидві держави у спробі використати кризу для посилення впливу на світову економіку.

За її словами, співпраця між Москвою і Тегераном простежується на рівні технологій, тактики та політичних рішень.

"Ми бачимо, як ці дві держави намагаються підтримувати одна одну та отримувати спільну вигоду", — заявила вона.

Водночас експерти сумніваються, що навіть часткове пом’якшення санкцій могло б суттєво стабілізувати ціни на енергоносії. Керівник транспортного напряму аналітичного центру Energy and Climate Intelligence Unit Колін Вокер зазначив, що навіть масштабне використання стратегічних запасів не змогло зупинити зростання цін.

За його словами, нещодавнє рішення випустити на ринок близько 400 мільйонів барелів резервної нафти майже не вплинуло на ринок. Ціни продовжують зростати і наближаються до позначки 100 доларів за барель, що посилює напруження на глобальних енергетичних ринках.

