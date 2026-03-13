Війна виснажує США: у чому виявився головний прорахунок Трампа

Адміністрація президента США Дональд Трамп за майже два тижні війни з Іран зіткнулася з серйозною проблемою – швидким виснаженням запасів ключового озброєння, зокрема далекобійних ракет. Це викликало занепокоєння щодо вартості кампанії та здатності США оперативно поповнювати свої військові арсенали. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією.

Операція США та Ізраїлю в Ірані

За їхніми словами, мова насамперед іде про сучасні крилаті ракети великої дальності Tomahawk cruise missile. За підрахунками Центр стратегічних і міжнародних досліджень, лише за перші 100 годин війни, що почалася 28 лютого, США використали 168 таких ракет.

На тлі швидкого витрачання боєприпасів Пентагон найближчими днями планує звернутися до Білого дому та Конгрес США із запитом про додаткове фінансування оборонних потреб. Йдеться про пакет допомоги на суму до 50 мільярдів доларів.

Втім, ухвалення такого рішення може спричинити серйозні політичні суперечки у Палата представників США та Сенат США. Частина законодавців від Демократична партія США уже критикує президента за те, що він розпочав військову операцію без попереднього схвалення Конгресу.

Сенаторка Ліза Мурковскі нагадала, що Вашингтон роками пояснював Україні та європейським союзникам неможливість передавати більше озброєнь через ризик виснаження власних запасів. За її словами, темпи використання боєприпасів у нинішній кампанії лише посилюють ці побоювання.

Тим часом у Вашингтоні дедалі частіше звучать сумніви щодо ефективності операції. Американські системи протиповітряної оборони на Близькому Сході можуть виявитися не здатними перехопити всі іранські безпілотники, зокрема Shahed drone, які, за оцінками військових, становлять більшу загрозу, ніж очікувалося.

За підрахунками Пентагону, лише перші шість днів бойових дій коштували США 11,3 мільярда доларів. При цьому у суму не включено витрати на підготовку операції – розгортання військ, техніки та логістики перед початком ударів.

Аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень оцінюють, що перші 100 годин кампанії обійшлися приблизно у 3,7 мільярда доларів, або майже 891 мільйон доларів на добу. У Пентагоні зазначають, що повну вартість операції можна буде визначити лише після її завершення.

