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Главная Новости Мир Великобритания Послы ЕС собираются обсудить торговую сделку по Brexit на Рождество
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Послы ЕС собираются обсудить торговую сделку по Brexit на Рождество

Вместо того, чтобы есть индейку или открывать подарки, послы Европейского Союза проведут часть рождественского дня, рассматривая детали торговой сделки блока с Великобританией после Brexit

сегодня, 15:11
Автор:

Татьяна Веремеева

Главный переговорщик со стороны Европейского союза Мишель Барнье проинформирует Комитет постоянных представителей (COREPER), сформированный из послов стран ЕС, о соглашении, которое было закючено в четверг более чем через четыре года после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Об этом пишет CNN.

Послы ЕС собираются обсудить торговую сделку по Brexit на Рождество

Brexit. Фото из открытых источников

Сделка была достигнута после нескольких месяцев напряженных переговоров и всего за несколько дней до крайнего срока, 31 декабря, который знаменует собой окончание переходного периода Brexit.

Лидеры ЕС, Европарламент и парламент Великобритании должны теперь одобрить соглашение самостоятельно.

Британские законодатели обсудят законопроект 30 декабря. Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что поддержит сделку правительства.

Все государства-члены ЕС подписали соглашение, после чего оно будет возвращено в Европейский парламент, где члены проголосуют за ратификацию соглашения.

Европейский парламент заявил, что уже слишком поздно проводить экстренное голосование до 31 декабря.

Вместо этого они планируют применить соглашение между ЕС и Великобританией на время, а члены Европейского парламента официально соберутся, чтобы ратифицировать соглашение в новом году. Парламент соберется 28 декабря.

Ранее "Комментарии" писали, что первый министр Шотландии призвала продлить переходный период по Brexit из-за появления нового "британского" штамма коронавируса. Переговорщики Мишель Барнье и лорд Фрост встретились в Брюсселе в воскресенье — в день, когда Европейский парламент заявил, что необходимо заключить сделку, чтобы гарантировать ее подписание до окончания переходного периода 31 декабря. Им не удалось прийти к соглашению. Источник Sky в правительстве назвал ситуацию "сложной". Как пишет издание, основные разногласия остались по поводу рыболовства и государственной помощи бизнесу.


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