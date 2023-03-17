Появилась реакция Британии на приезд китайского лидера в Путин

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Slava Kot
Кремль и Министерство иностранных дел Китая подтвердили, что Си Цзиньпин приедет в Москву 20-22 марта. На визит китайского лидера в Украину отреагировали союзники Украины, в том числе Великобритания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Лидер Китая намерен встретиться с российским диктатором в Москве. Фото из открытых источников
Си Цзиньпин совершит свой первый визит в российскую Федерацию с момента полномасштабного вторжения в Украину. Ранее китайский лидер называл российского диктатора своим "лучшим другом". Сообщается, что Си Цзиньпин получил предложение посетить Россию лично по приглашению Владимира Путина.
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На визит китайского лидера отреагировала дружественная Украина Великобритания.
Также в Британии подчеркнули, что мирное соглашение без согласия Украины не может рассматриваться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай сделал предупреждение Японии, которая, по мнению руководства КНР, начала двигаться по пути милитаризации и теперь угрожает безопасности в регионе.
Также "Комментарии" писали, что Китай резко критикует США за передачу атомных подлодок Австралии в рамках соглашения с Соединенными Штатами и Великобританией.
Обсуждения
Новости
Николай
сегодня, 15:53
и с каких пор Британия решает - что для Украины хорошо?.?.?
Наталі
сегодня, 15:52
На візит китайського лідера до України відреагували союзники України, зокрема і Великобританія. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на видання The Guardian. Джерело: https://world.comments.ua/ua/news/great-britain/z-yavilas-reakciya-britanii-na-priizd-kitayskogo-lidera-do-putina-709692.html © Comments.ua
дом
сегодня, 15:17
На візит китайського лідера до України відреагували союзники України, зокрема і Великобританія Джерело: https://world.comments.ua/ua/news/great-britain/z-yavilas-reakciya-britanii-na-priizd-kitayskogo-lidera-do-putina-709692.html © Comments.ua Хоть хтось це читає,чи пише...?