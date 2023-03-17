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Появилась реакция Британии на приезд китайского лидера в Путин

Официальный представитель Британии отреагировал на визит лидера Китая в Москву.

сегодня, 15:05 comments1837
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Автор:

Slava Kot

Кремль и Министерство иностранных дел Китая подтвердили, что Си Цзиньпин приедет в Москву 20-22 марта. На визит китайского лидера в Украину отреагировали союзники Украины, в том числе Великобритания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Появилась реакция Британии на приезд китайского лидера в Путин

Лидер Китая намерен встретиться с российским диктатором в Москве. Фото из открытых источников

Си Цзиньпин совершит свой первый визит в российскую Федерацию с момента полномасштабного вторжения в Украину. Ранее китайский лидер называл российского диктатора своим "лучшим другом". Сообщается, что Си Цзиньпин получил предложение посетить Россию лично по приглашению Владимира Путина.


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На визит китайского лидера отреагировала дружественная Украина Великобритания.

"Если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, очевидно, приветствуем это", – заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Также в Британии подчеркнули, что мирное соглашение без согласия Украины не может рассматриваться.

"Мы четко понимаем, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением. Поэтому мы будем продолжать призывать Китай по-прежнему присоединиться к другим странам мира, призывая Путина вывести свои войска", — говорит британский спикер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай сделал предупреждение Японии, которая, по мнению руководства КНР, начала двигаться по пути милитаризации и теперь угрожает безопасности в регионе.

Также "Комментарии" писали, что Китай резко критикует США за передачу атомных подлодок Австралии в рамках соглашения с Соединенными Штатами и Великобританией.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/17/russia-ukraine-war-live-polands-decision-to-send-warplanes-puts-pressure-on-kyivs-allies
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comments

Обсуждения

Николай

сегодня, 15:53

и с каких пор Британия решает - что для Украины хорошо?.?.?

Наталі

сегодня, 15:52

На візит китайського лідера до України відреагували союзники України, зокрема і Великобританія. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на видання The Guardian. Джерело: https://world.comments.ua/ua/news/great-britain/z-yavilas-reakciya-britanii-na-priizd-kitayskogo-lidera-do-putina-709692.html © Comments.ua

дом

сегодня, 15:17

На візит китайського лідера до України відреагували союзники України, зокрема і Великобританія Джерело: https://world.comments.ua/ua/news/great-britain/z-yavilas-reakciya-britanii-na-priizd-kitayskogo-lidera-do-putina-709692.html © Comments.ua Хоть хтось це читає,чи пише...?


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