Появилась реакция Британии на приезд китайского лидера в Путин

Кремль и Министерство иностранных дел Китая подтвердили, что Си Цзиньпин приедет в Москву 20-22 марта. На визит китайского лидера в Украину отреагировали союзники Украины, в том числе Великобритания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Лидер Китая намерен встретиться с российским диктатором в Москве. Фото из открытых источников

Си Цзиньпин совершит свой первый визит в российскую Федерацию с момента полномасштабного вторжения в Украину. Ранее китайский лидер называл российского диктатора своим "лучшим другом". Сообщается, что Си Цзиньпин получил предложение посетить Россию лично по приглашению Владимира Путина.

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На визит китайского лидера отреагировала дружественная Украина Великобритания.

"Если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, очевидно, приветствуем это", – заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Также в Британии подчеркнули, что мирное соглашение без согласия Украины не может рассматриваться.

"Мы четко понимаем, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением. Поэтому мы будем продолжать призывать Китай по-прежнему присоединиться к другим странам мира, призывая Путина вывести свои войска", — говорит британский спикер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай сделал предупреждение Японии, которая, по мнению руководства КНР, начала двигаться по пути милитаризации и теперь угрожает безопасности в регионе.

Также "Комментарии" писали, что Китай резко критикует США за передачу атомных подлодок Австралии в рамках соглашения с Соединенными Штатами и Великобританией.