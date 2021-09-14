Правительство Великобритании уличили в обмане из-за климатических обещаний

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Хмільовська Інна
Правительство Великобритани, фото из открытых источников
Такая политика противоречит громким заявлениям властей о планах по борьбе с изменением климата. Оказалось, что министры британского Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (Beis) провели 63 закрытых заседания с представителями компаний, работающими с ископаемыми видами топлива и биомассой с 22 июля 2019 года по 18 марта 2021 года. Вместе с тем, с производителями возобновляемой энергии чиновники провели всего семь встреч за тот же период.
Помимо небольших частных встреч, министры также приняли участие в сотнях других встреч больших групп с ископаемым топливных компаний и их представителей. Производители ископаемого топлива присутствовали при 309 из них по сравнению с 60 для генераторов возобновляемых источников энергии. Возобновляемую энергетику на высшем уровне за указанный период обсудили только 317 раз. Нефтяные гиганты Shell и BP встретились с британскими министрами 57 и 58 раз соответственно.
Коннор Шварц из международной сети экологических организаций "Друзья Земли" считает, что анализ DeSmog показывает, что министры уделяют мало внимания энергетическому переходу, несмотря на свои обещания.
Напомним, Европа официально продолжила персональные антироссийские санкции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина одежды, техники и товаров для дома под названием Wildberries. В отношении руководителей Wildberries также введены санкции. В их число входят: генеральный директор Татьяна Бакальчук, совладелец Владислав Бакальчук, директор по IT Андрей Ревяшко, а также Алексей Кузьменко.
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