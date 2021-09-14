Правительство Великобритании уличили в обмане из-за климатических обещаний

Группа исследователей окружающей среды показывает, что министры из Департамента бизнеса, энергетической и промышленной стратегии провели 63 частных совещания — с одной компанией, наряду с министрами и советниками — с ископаемым топливом и биомассой Производители энергии с 22 июля 2019 года и 18 марта 2021 года

, пишет The Guardian.

Правительство Великобритани, фото из открытых источников

Такая политика противоречит громким заявлениям властей о планах по борьбе с изменением климата. Оказалось, что министры британского Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (Beis) провели 63 закрытых заседания с представителями компаний, работающими с ископаемыми видами топлива и биомассой с 22 июля 2019 года по 18 марта 2021 года. Вместе с тем, с производителями возобновляемой энергии чиновники провели всего семь встреч за тот же период.

Помимо небольших частных встреч, министры также приняли участие в сотнях других встреч больших групп с ископаемым топливных компаний и их представителей. Производители ископаемого топлива присутствовали при 309 из них по сравнению с 60 для генераторов возобновляемых источников энергии. Возобновляемую энергетику на высшем уровне за указанный период обсудили только 317 раз. Нефтяные гиганты Shell и BP встретились с британскими министрами 57 и 58 раз соответственно.

Коннор Шварц из международной сети экологических организаций "Друзья Земли" считает, что анализ DeSmog показывает, что министры уделяют мало внимания энергетическому переходу, несмотря на свои обещания.

"Мы приближаемся к переговорам по климату в Глазго, и правительство должно прекратить поддержку Соединенным Королевством разрушительного ископаемого топлива", — сказал он.

Напомним, Европа официально продолжила персональные антироссийские санкции.



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