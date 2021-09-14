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Правительство Великобритании уличили в обмане из-за климатических обещаний

Министры правительства Великобритании проводили частные встречи с производителями «грязной» энергетики примерно в девять раз чаще, чем они встречались с представителями индустрии возобновляемых источников энергии

сегодня, 18:05
Автор:

Хмільовська Інна
Группа исследователей окружающей среды показывает, что министры из Департамента бизнеса, энергетической и промышленной стратегии провели 63 частных совещания — с одной компанией, наряду с министрами и советниками — с ископаемым топливом и биомассой Производители энергии с 22 июля 2019 года и 18 марта 2021 года, пишет The Guardian.

Правительство Великобритании уличили в обмане из-за климатических обещаний

Правительство Великобритани, фото из открытых источников

Такая политика противоречит громким заявлениям властей о планах по борьбе с изменением климата. Оказалось, что министры британского Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (Beis) провели 63 закрытых заседания с представителями компаний, работающими с ископаемыми видами топлива и биомассой с 22 июля 2019 года по 18 марта 2021 года. Вместе с тем, с производителями возобновляемой энергии чиновники провели всего семь встреч за тот же период.

Помимо небольших частных встреч, министры также приняли участие в сотнях других встреч больших групп с ископаемым топливных компаний и их представителей. Производители ископаемого топлива присутствовали при 309 из них по сравнению с 60 для генераторов возобновляемых источников энергии. Возобновляемую энергетику на высшем уровне за указанный период обсудили только 317 раз. Нефтяные гиганты Shell и BP встретились с британскими министрами 57 и 58 раз соответственно.

Коннор Шварц из международной сети экологических организаций "Друзья Земли" считает, что анализ DeSmog показывает, что министры уделяют мало внимания энергетическому переходу, несмотря на свои обещания.

"Мы приближаемся к переговорам по климату в Глазго, и правительство должно прекратить поддержку Соединенным Королевством разрушительного ископаемого топлива", — сказал он.

Напомним, Европа официально продолжила персональные антироссийские санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина одежды, техники и товаров для дома под названием Wildberries. В отношении руководителей Wildberries также введены санкции. В их число входят: генеральный директор Татьяна Бакальчук, совладелец Владислав Бакальчук, директор по IT Андрей Ревяшко, а также Алексей Кузьменко.


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Источник: https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/10/uk-ministers-met-fossil-fuel-firms-nine-times-more-often-than-clean-energy-companies
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