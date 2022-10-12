Преемник Путина будет более радикален - бывший глава британской разведки MI6

Преемник Владимира Путина будет иметь ультраправые взгляды, считает бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер. Именно поэтому он предостерег мечтать осторожно о смерти Путина в эфире BBC во время шоу Newsnight.

Бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер. Фото с открытых источников

В российском обществе все больше распространяется недовольство действиями президента Российской Федерации Владимира Путина. Сначала недовольство было из-за полномасштабного вторжения в Украину, а затем негативные реакции только усилились, поскольку Путин объявил о частичной мобилизации. Кроме граждан РФ действия президента России критикуют и чиновники в стране.

В эфире BBC руководитель британской разведки в 2014-2020 годах Алекс Янгер рассказал о возможном преемнике Путина и сообщил о потенциальных угрозах для президента РФ.

Алекс Янгер считает, что Путину угрожает собственная политическая среда, созданная диктатором. Все правые, шовинистические, нацистские, фашистские движения являлись активным источником поддержки Путина, но теперь считают, что он недостаточно жесток.

По словам эксруководителя MI6, президент РФ не хотел вводить мобилизацию, ведь это могло повлечь дестабилизационные процессы, но все же Путин пошел на такой шаг из-за негативной критики провальных действий на фронте.

На вопрос ведущего шоу о преемнике Путина Янгер ответил, что это может быть еще более радикальный лидер.

"Я верю, что в какой-то момент это произойдет, но Путина заменят кто-то, кто критически относится к нему и является крайне правым", — сказал Алекс Янгер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин может устранить президента Беларуси Лукашенко.

Также "Комментарии" писал о Рамзане Кадырове, который после террористической атаки 10 октября на Киев, сообщил Зеленскому, что "Россия еще не начинала".

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