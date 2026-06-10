Спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна з міжнародного інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв опублікував незвичне повідомлення в соціальній мережі X, у якому звернувся до інопланетян з проханням вплинути на відставку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Кирило Дмитрієв у своєму дописі написав, що позаземні цивілізації могли б "проявити доброту" та переконати Стармера залишити посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

"Дорогі інопланетяни. Поки ви готуєтеся до контакту з Людством, будь ласка, виявите свою всемогутність і доброту, переконавши Кіра Стармера піти у відставку. Жодних викрадень чи зондувань — просто змусіть його зрозуміти, що люди про нього думають, і що він може подарувати надію західній цивілізації, пішовши у відставку", — написав Дмитрієв.

Це не перший випадок, коли російський чиновник публічно критикує главу британського уряду. Раніше Дмитрієв уже висловлювався на адресу Стармера, порівнюючи його політичне майбутнє з "видаленням зуба мудрості без мудрості".

Заява пролунала після невдалих для Лейбористської партії місцевих виборів, де було втрачено близько 1400 місць у радах. Водночас сам Стармер раніше заявляв, що не має наміру залишати посаду через внутрішньопартійний тиск. Британський прем’єр наголошував, що зосереджений на роботі уряду та реалізації політичної програми.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Британія пішла на поступки Росії через загрозу паливній кризі.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі назвали "винного" у затягуванні війни в Україні.