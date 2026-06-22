Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про рішення залишити посаду лідера Лейбористської партії, а як наслідок і з посади прем’єра країни. Він визнав тиск усередині політичної сили після невдалих результатів на місцевих виборах. Про це Стармер заявив під час виступу на Даунінг-стріт 22 червня.

Кір Стармер. Фото з відкритих джерел

Кір Стармер у своїй промові спочатку підсумував досягнення уряду, наголосивши на економічному зростанні, підвищенні заробітних плат та інвестиціях в інфраструктуру. Він також збільшення витрат на оборону та заходи щодо соціального захисту.

Однак далі Стармер заявив, що "почув відповідь своєї парламентської партії" на питання про те, чи має він "найкращі можливості" очолити Лейбористську партію на наступних загальних виборах.

"Я приймаю цю відповідь з доброю повагою. Ось чому я піду у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Я розмовляв з Його Величністю Королем сьогодні вранці, щоб повідомити йому про своє рішення", — заявив Стармер.

Стармер каже, що він "залишатиметься на посаді прем'єр-міністра до завершення виборів" і що він "зробить усе можливе, щоб забезпечити упорядковану передачу влади". Також Стармер додав, що надасть своєму наступнику "повну та беззастережну підтримку".

У кінці промови британський політик подякував своїй дружині та родині, назвавши їх своєю опорою впродовж політичної кар’єри.

Чому Стармер пішов з посади прем’єра Британії

Причиною політичного тиску на Стармера стали суттєві втрати Лейбористської партії на вибрах, де близько 1500 місцевих радників були втрачені на тлі зростання підтримки правопопулістської партії Reform UK Найджела Фаража. Партія "Зелених" відібрала частину підтримки лейбористів у Лондоні. Крім того, лейбористи також втратили владу в Уельсі, де століттями лідирували, але цього разу отримали лише 17 зі 129 місць у парламенті, що стало найгіршим результатом в історії партії.

Після цього понад 40 депутатів публічно закликали Стармера визначити терміни свого відходу або піти у відставку негайно. Тим часом у самій партії вже почалася неформальна боротьба за можливе лідерство.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що представник Путіна Кирило Дмитрієв закликав інопланетян переконати Кіра Стармера піти з посади.