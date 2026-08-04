Премьер Великобритании шокировал страну: на что решился через две недели после назначения

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем оказался в центре политического скандала после того, как отправился в семейный отпуск менее чем через две недели после вступления в должность. Такое решение вызвало волну критики со стороны оппозиции, обвинившей главу правительства в пренебрежении государственными обязанностями.

Премьер Великобритании Бернем. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Times, покинуть Лондон Бернема убедили ближайшие советники. Они отмечали, что изнурительная избирательная кампания на довыборах в Мейкерфилде и напряженная подготовка к работе в должности премьера нуждались в восстановлении сил.

Впрочем, в Даунинг-стрит отказываются сообщать, где проводит отпуск британский лидер. Известно только, что его сопровождает личная служба охраны.

Правительство уверяет, что отсутствие премьера не отразится на работе исполнительной власти. По словам спикера Бернема, глава правительства постоянно находится на связи с министрами, участвует в совещаниях дистанционно и регулярно получает доклады по ключевым государственным вопросам.

Пока премьер находится за пределами страны, высшим должностным лицом в правительстве станет первый государственный секретарь Луиза Хэй. В то же время она официально не будет выполнять функции исполняющей обязанности премьер-министра.

Острее всего на ситуацию отреагировали в партии Reform UK. Ее представители заявили, что Бернем успел нарушить ряд предвыборных обещаний, не разрешил проблему нелегальной миграции, а теперь покинул страну ради отдыха. Скандал вокруг отпуска уже стал одной из главных тем британской политики, а оппозиция использует его в качестве аргумента против нового правительства.

Также издание "Комментарии" сообщало – скандал в Британии: новый премьер вернул в партию депутатку, продвигавшую нарративы Кремля.



