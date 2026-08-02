Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем зіткнувся з гострою критикою після рішення поновити членство депутатки Діани Ебботт у Лейбористській партії. Політикиня раніше неодноразово потрапляла скандали через висловлювання, які її опоненти називають антисемітськими та співзвучними з російською пропагандою.

Діана Ебботт. Фото: скриншот з відео

Діану Ебботт вперше відсторонили від членства у партії у 2023 році після її заяв про те, що євреї нібито стикаються з расизмом інакше, ніж темношкірі люди. Додаткову хвилю критики викликало її використання у соцмережах назви "Єврейські сили оборони" щодо Армії оборони Ізраїлю. У липні 2025 року дисциплінарні заходи повторилися після того, як депутатка знову висловила схожі погляди. Попри це, новий глава британського уряду вирішив повернути їй партійне членство.

Однак найбільше занепокоєння серед лейбористів викликає позиція Ебботт щодо війни Росії проти України. Вона неодноразово критикувала військову допомогу Києву та називала підтримку України "кампанією НАТО проти Росії". Також депутатка публічно відкидала попередження про можливу загрозу з боку Кремля для інших європейських країн, називаючи їх "абсурдними".

Такі заяви викликали різку реакцію всередині самої Лейбористської партії. Частина депутатів вважає, що подібна риторика суперечить офіційній позиції Великої Британії та підриває довіру до політичної сили.

"Немає ніякої війни НАТО проти Росії, як і ніякої західної змови щодо вигадування російської загрози. Росія вторглася в Україну, щоб захопити її території, і веде війну на знищення. Якби такі заяви зробив пересічний громадянин, їх можна було б вважати маренням. Але коли це говорить чинний депутат парламенту – це небезпечно й безвідповідально", — відреагував один з депутатів Лейбористської партії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що новий прем'єр Британії Енді Бернем зробив першу заяву про Україну.