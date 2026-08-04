Прем'єр Великої Британії шокував країну: на що наважився через два тижні після призначення

Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем опинився в центрі політичного скандалу після того, як вирушив у сімейну відпустку менш ніж через два тижні після вступу на посаду. Таке рішення викликало хвилю критики з боку опозиції, яка звинуватила главу уряду у нехтуванні державними обов'язками.

Прем'єр Великої Британії Бернем. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Times, залишити Лондон Бернема переконали найближчі радники. Вони наголошували, що виснажлива виборча кампанія на довиборах у Мейкерфілді та напружена підготовка до роботи на посаді прем'єра потребували відновлення сил.

Утім, у Даунінг-стріт відмовляються повідомляти, де саме проводить відпустку британський лідер. Відомо лише, що його супроводжує особиста служба охорони.

Уряд запевняє, що відсутність прем'єра не вплине на роботу виконавчої влади. За словами речника Бернема, глава уряду постійно перебуває на зв'язку з міністрами, бере участь у нарадах дистанційно та регулярно отримує доповіді щодо ключових державних питань.

Поки прем'єр перебуває за межами країни, найвищою посадовою особою в уряді стане перша державна секретарка Луїза Хей. Водночас вона офіційно не виконуватиме функції виконувачки обов'язків прем'єр-міністра.

Найгостріше на ситуацію відреагували в партії Reform UK. Її представники заявили, що Бернем встиг порушити низку передвиборчих обіцянок, не розв'язав проблему нелегальної міграції, а тепер залишив країну заради відпочинку. Скандал навколо відпустки вже став однією з головних тем британської політики, а опозиція використовує його як аргумент проти нового уряду.

Також видання "Коментарі" повідомляло – скандал у Британії: новий прем'єр повернув у партію депутатку, яка просувала наративи Кремля.



