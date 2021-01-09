Привиты и защищены: королева Елизавета II и ее муж Филипп вакцинировались от коронавируса

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Вечканова Елена
9 января стало
известно, что королева Великобритании Елизавета II успешно вакцинировалась
против коронавируса. Вместе с ней прививку от COVID-19 сделал её муж Филипп, герцог Эдинбургский. О событии сообщает служба BBC, ссылаясь на Букингемский дворец.
Королевская пара успешно прошла вакцинацию. Фото: Букингемский дворец
Вакцинацию
провели в субботу, 8 января. Препарат королевской чете вводил личный доктор,
что работает при Виндзорском замке — одной из резиденций монаршей семьи.
Несмотря на то,
что сообщение о вакцинации королевы по различным моментам считается нарушением
протокола, новость в Букингемском дворце решили не скрывать. По словам
источника, Елизавета II наоборот жаждет открытости во избежание любых
последующих спекуляций.
Впрочем,
вакцинацию королевы и её мужа сложно назвать нарушением, несмотря на высокий
статус. Одна из приоритетных групп, которые первыми получают доступ к вакцине
от коронавируса в Великобритании, — это люди в возрасте 80 лет и старше. Как
известно, Елизавете II ныне 94 года, а её супруг и вовсе скоро встретит
100-летний юбилей.
Виндзорский замок Елизавета и Филипп выбрали местом для самоизоляции — во избежание заболевания коронавирусом и дальнейших последствий. Сюда они прибыли после пребывания в резиденции на территории Беркшира — там монаршая пара встречала Рождество. Стоит заметить, что COVID-19 действительно изменил многое. Обычной рождественской традицией для королевской семьи есть общий традиционный ужин в Сандрингеме. Сейчас же Елизавета II обошлась скромным и тихим празднованием с мужем.
Ранее "Комментарии" сообщали, что королевскую семью Великобритании постигла тяжелая утрата — умерла любимая двоюродная сестра Елизаветы II.
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