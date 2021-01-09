Привиты и защищены: королева Елизавета II и ее муж Филипп вакцинировались от коронавируса

9 января стало известно, что королева Великобритании Елизавета II успешно вакцинировалась против коронавируса. Вместе с ней прививку от COVID-19 сделал её муж Филипп, герцог Эдинбургский. О событии сообщает служба BBC, ссылаясь на Букингемский дворец.

Королевская пара успешно прошла вакцинацию. Фото: Букингемский дворец

Вакцинацию провели в субботу, 8 января. Препарат королевской чете вводил личный доктор, что работает при Виндзорском замке — одной из резиденций монаршей семьи.

Несмотря на то, что сообщение о вакцинации королевы по различным моментам считается нарушением протокола, новость в Букингемском дворце решили не скрывать. По словам источника, Елизавета II наоборот жаждет открытости во избежание любых последующих спекуляций.

Впрочем, вакцинацию королевы и её мужа сложно назвать нарушением, несмотря на высокий статус. Одна из приоритетных групп, которые первыми получают доступ к вакцине от коронавируса в Великобритании, — это люди в возрасте 80 лет и старше. Как известно, Елизавете II ныне 94 года, а её супруг и вовсе скоро встретит 100-летний юбилей.

Виндзорский замок Елизавета и Филипп выбрали местом для самоизоляции — во избежание заболевания коронавирусом и дальнейших последствий. Сюда они прибыли после пребывания в резиденции на территории Беркшира — там монаршая пара встречала Рождество. Стоит заметить, что COVID-19 действительно изменил многое. Обычной рождественской традицией для королевской семьи есть общий традиционный ужин в Сандрингеме. Сейчас же Елизавета II обошлась скромным и тихим празднованием с мужем.

Ранее "Комментарии" сообщали, что королевскую семью Великобритании постигла тяжелая утрата — умерла любимая двоюродная сестра Елизаветы II.

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