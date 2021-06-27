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Прохожий нашел на остановке секретные документы Минобороны: что в них было

Оказалось, что в бумагах содержалась информация о британском эсминце HMS Defender

27 июня 2021, 23:57
Автор:

Корольова Аліна

В Великобритании прохожий нашел на автобусной остановке пакет с секретными документами Министерства обороны. Необычная находка была обнаружена утром в графстве Кент. Об этом сообщает ВВС.

Прохожий нашел на остановке секретные документы Минобороны: что в них было

На остановке в Британии нашли секретные документы. Фото: unsplash

Как оказалось, в папке было 50 бумаг со секретной информацией. В одной папке речь шла о британском эсминце HMS Defender и возможную реакцию России на проход корабля через украинские воды у побережья Крыма, а во второй находился план возможного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.

В Министерстве обороны отреагировали и заявили, что расследуют инцидент, в ходе которого конфиденциальные документы были обнаружены представителями общественности.

По информации BBC, гражданин, который нашел бумаги, связался с редакцией, когда понял деликатный характер содержания. В компании считают, что документы, в том числе электронные письма и презентации PowerPoint, были созданы в офисе высокопоставленных чиновников Министерства обороны,

Что известно об инциденте с британским эсминцем HMS Defender, который произошел в Черном море

23 июня появилась информация, что российские военные моряки едва не устроили масштабный международный инцидент в акватории Черного моря. Пропагандистский ресурс "РИА Новости" тогда сообщил, что в центре событий оказался британский эсминец Defender, который очень близко подошел к Фиоленту, одного из мысов Гераклейского полуострова в Крыму.

Украинское и международное сообщества, комментируя ситуацию, выразили возмущение сообщениями России о возможном факте предупредительного обстрела одного из военных кораблей Великобритании.

Однако, позже представители военной дипломатии Соединенного Королевства сообщили, что никаких обстрелов, в том числе сброшенных бомб, экипаж эсминца не фиксировал. Британцы также подчеркнули, что никакого нарушения морских границ Российской Федерации с их стороны и быть не могло: корабль мирно пересекал украинские территориальные воды.

На следующий день Россия вызвала "на ковер" посла Великобритании в РФ Дебору Броннерт и обвинила Великобританию во лжи и провокациях .

 


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-57624942
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