Активисты перекрасили дорогу напротив посольства Российской Федерации в Лондоне в цвета украинского флага, чтобы вспомнить годовщину вторжения армии Путина в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter организаторов.

Украинские цвета перед посольством РФ. Фото: Led By Donkeys/Getty Images

Активисты из команды Led By Donkeys опубликовали изображение в социальной сети Twitter, где показали результаты своей работы. На фотографиях видно, что дорожная полоса окрашена в желтый и синий цвета, в знак поддержки Украины и упоминание о годовщине полномасштабного вторжения России.

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"Завтра первая годовщина империалистического вторжения Путина в Украину, независимое государство и народ с полным правом на самоопределение. Наличие большого украинского флага у его посольства в Лондоне напомнит ему об этом", – написали под фотографиями активисты Led By Donkeys.

Просмотреть фотографии активистов можно ниже:



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская армия имеет значительное технологическое преимущество над российскими войсками, используя в своей работе искусственный интеллект. С помощью ИИ украинские военные способны оперативно находить цели и наносить точный удар по позициям врагов. Также "Комментарии" писали, что союзник Владимира Путина отказывается покупать самолеты у России из-за санкций Европейского Союза. Президент Сербии Александар Вучич отметил, что в Европе практически нельзя достать не только российские самолеты, но и запчасти для них, поэтому его страна нуждается в новом поставщике своей военной техники, в том числе и истребителях. Поэтому Сербия готовится заключить контракт с Францией на поставку военных самолетов вместо российских.