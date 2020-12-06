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Главная Новости Мир Великобритания Протесты в Лондоне: тысячи британцев поддержали фермеров в Индии
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Протесты в Лондоне: тысячи британцев поддержали фермеров в Индии

Столичная полиция предупредила, что люди, не соблюдающие ограничения COVID-19, будут оштрафованы

сегодня, 19:46
Автор:

Татьяна Лозовенко

В воскресенье в центре Лондона тысячи людей протестовали против сельскохозяйственных реформ в Индии. Толпа демонстрантов собралась у посольства Индии, расположенного на Олдвич в британской столице. Группы маршировали вокруг Трафальгарской площади, сообщил присутствовавший на месте фотограф Reuters.

Протесты в Лондоне: тысячи британцев поддержали фермеров в Индии

Протесты Лондоне

Напомним, десятки тысяч фермеров протестовали в Индии против трех законов, которые, по словам правительства, призваны пересмотреть устаревшие процедуры закупок и предоставить производителям больше возможностей для продажи своей продукции. Фермеры опасаются, что закон, принятый в сентябре, в конечном итоге разрушит регулируемые рынки Индии и не позволит правительству покупать пшеницу и рис по стабильным ценам, оставив их во власти частных покупателей. 

В Британии проживает большая индийская диаспора, и многие британцы, чьи корни в Индии, активно следят за новостями страны. На лондонских протестах лишь немногие участники были в масках.

Столичная полиция предупредила, что люди, не соблюдающие ограничения COVID-19, будут оштрафованы. 

Напомним, в результате крупного взрыва в Британии на складе в Эйвонмуте, недалеко от Бристоля, пострадали люди.

Ранее "Комментарии" сообщали, что пользователи Twitter опубликовали в соцсети видео, где отряд силовиков в Беларуси двигается вместе со служебными собаками.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-india-farms-protests-britain/thousands-protest-in-london-against-indias-farming-reforms-idUSKBN28G0O0?il=0
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