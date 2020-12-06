Протесты в Лондоне: тысячи британцев поддержали фермеров в Индии

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Татьяна Лозовенко
В воскресенье в центре Лондона тысячи людей протестовали против сельскохозяйственных реформ в Индии. Толпа демонстрантов собралась у посольства Индии, расположенного на Олдвич в британской столице. Группы маршировали вокруг Трафальгарской площади, сообщил присутствовавший на месте фотограф Reuters.
Протесты Лондоне
Напомним, десятки тысяч фермеров протестовали в Индии против трех законов, которые, по словам правительства, призваны пересмотреть устаревшие процедуры закупок и предоставить производителям больше возможностей для продажи своей продукции. Фермеры опасаются, что закон, принятый в сентябре, в конечном итоге разрушит регулируемые рынки Индии и не позволит правительству покупать пшеницу и рис по стабильным ценам, оставив их во власти частных покупателей.
В Британии проживает большая индийская диаспора, и многие британцы, чьи корни в Индии, активно следят за новостями страны. На лондонских протестах лишь немногие участники были в масках.
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