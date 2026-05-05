logo

BTC/USD

80971

ETH/USD

2378.45

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Пушечного мяса для Кремля будет меньше: на какие шаги решилась Великобритания
commentss НОВОСТИ Все новости

Пушечного мяса для Кремля будет меньше: на какие шаги решилась Великобритания

Санкции против 35 фигурантов: Лондон бьет по схемам, поставляющим людей и детали для дронов РФ

5 мая 2026, 15:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания объявила новый пакет санкций против лиц и структур, причастных к вербовке иностранцев для войны России против Украины и производству беспилотников. Как сообщает Reuters, ограничения коснулись 35 фигурантов.

Пушечного мяса для Кремля будет меньше: на какие шаги решилась Великобритания

Великобритания. Фото: из открытых источников

В МИДе страны заявили, что часть санкций введена в рамках глобального режима борьбы с нелегальной миграцией. Речь идет о сетях, которые фактически занимаются торговлей людьми – вербуют граждан из социально уязвимых регионов и отправляют их на фронт. Среди стран происхождения – Ирак, Сомали, Сирия и Йемен.

По данным Лондона, таких людей используют как "пушечное мясо", а также привлекают к другим операциям, включая перемещение в страны ЕС, в частности Польшу и Финляндию, с целью дестабилизации ситуации.

Отдельный блок санкций касается российской программы "Старт-Алабуга" – схемы привлечения иностранцев к работе в оборонном секторе РФ, в том числе в производстве дронов. Власти Британии считают, что через эти каналы Кремль получает как рабочую силу, так и компоненты для беспилотников.

Министр санкций Стивен Доути назвал такие практики "варварством" и подчеркнул, что новые ограничения должны сорвать деятельность сетей, эксплуатирующих людей и поддерживающих военную машину Владимир Путин.

В Лондоне отмечают: санкции направлены не только против отдельных лиц, но и против целой инфраструктуры, обеспечивающей войну ресурсами, как человеческими, так и технологическими. Это еще один сигнал об усилении давления на Россию на фоне затяжного конфликта.

Читайте на портале "Комментарии" — во время первомайской демонстрации в Новосибирске представитель незарегистрированной "Русской коммунистической партии (интернационалистов)" Сергей Крупенько выступил с резкой критикой в адрес Кремля. Активист обвинил действующую власть в затягивании войны и циничном использовании молодых россиян в качестве "пушечного мяса".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/uk-announces-sanctions-targeting-russia-fighter-recruitment-drone-production-2026-05-05/
Теги:

Новости

Все новости