Пушечного мяса для Кремля будет меньше: на какие шаги решилась Великобритания

Великобритания объявила новый пакет санкций против лиц и структур, причастных к вербовке иностранцев для войны России против Украины и производству беспилотников. Как сообщает Reuters, ограничения коснулись 35 фигурантов.

Великобритания. Фото: из открытых источников

В МИДе страны заявили, что часть санкций введена в рамках глобального режима борьбы с нелегальной миграцией. Речь идет о сетях, которые фактически занимаются торговлей людьми – вербуют граждан из социально уязвимых регионов и отправляют их на фронт. Среди стран происхождения – Ирак, Сомали, Сирия и Йемен.

По данным Лондона, таких людей используют как "пушечное мясо", а также привлекают к другим операциям, включая перемещение в страны ЕС, в частности Польшу и Финляндию, с целью дестабилизации ситуации.

Отдельный блок санкций касается российской программы "Старт-Алабуга" – схемы привлечения иностранцев к работе в оборонном секторе РФ, в том числе в производстве дронов. Власти Британии считают, что через эти каналы Кремль получает как рабочую силу, так и компоненты для беспилотников.

Министр санкций Стивен Доути назвал такие практики "варварством" и подчеркнул, что новые ограничения должны сорвать деятельность сетей, эксплуатирующих людей и поддерживающих военную машину Владимир Путин.

В Лондоне отмечают: санкции направлены не только против отдельных лиц, но и против целой инфраструктуры, обеспечивающей войну ресурсами, как человеческими, так и технологическими. Это еще один сигнал об усилении давления на Россию на фоне затяжного конфликта.

Читайте на портале "Комментарии" — во время первомайской демонстрации в Новосибирске представитель незарегистрированной "Русской коммунистической партии (интернационалистов)" Сергей Крупенько выступил с резкой критикой в адрес Кремля. Активист обвинил действующую власть в затягивании войны и циничном использовании молодых россиян в качестве "пушечного мяса".



