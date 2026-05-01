Недилько Ксения
Під час першотравневої демонстрації в Новосибірську представник незареєстрованої "Російської комуністичної партії (інтернаціоналістів)" Сергій Крупенько виступив із різкою критикою на адресу Кремля. Активіст звинуватив чинну владу в затягуванні війни та цинічному використанні молодих росіян як "гарматного м'яса".
Крупенько підкреслив, що нинішня політична система РФ протягом 26 років виховувала злочинців на державних посадах.
Особливе обурення у промовця викликала практика примусу вчорашніх підлітків до підписання контрактів із Міністерством оборони. Він зазначив, що хлопців, які "ще вчора гралися в іграшки", відправляють у місця, звідки багато хто не повертається. При цьому активіст акцентував увагу на соціальній несправедливості: діти російської еліти залишаються в безпеці, займаючись кар’єрою або освоєнням бюджетів.
Варто нагадати, що на початку 2025 року російська пропаганда намагалася поширювати фейкову інформацію про те, що донька Путіна Марія Воронцова нібито працює в госпіталі в зоні бойових дій. Проте виступ активіста вкотре підсвітив реальний стан речей та невдоволення серед громадян тривалою війною без чітких цілей.
Зауважимо, раніше "Коментарі" писали, що у центрі російської столиці стався інцидент за участю студента коледжу, який вирішив у незвичний спосіб висловити свій політичний протест. Як повідомляють медіаресурси, об’єктом атаки став саркофаг із тілом Володимира Леніна.