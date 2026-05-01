Під час першотравневої демонстрації в Новосибірську представник незареєстрованої "Російської комуністичної партії (інтернаціоналістів)" Сергій Крупенько виступив із різкою критикою на адресу Кремля. Активіст звинуватив чинну владу в затягуванні війни та цинічному використанні молодих росіян як "гарматного м'яса".

Крупенько підкреслив, що нинішня політична система РФ протягом 26 років виховувала злочинців на державних посадах.





"Чітка відповідь від нашого керівництва, включаючи відомого громадянина: коли це все закінчиться? Відповіді на це питання немає", — заявив активіст.

Особливе обурення у промовця викликала практика примусу вчорашніх підлітків до підписання контрактів із Міністерством оборони. Він зазначив, що хлопців, які "ще вчора гралися в іграшки", відправляють у місця, звідки багато хто не повертається. При цьому активіст акцентував увагу на соціальній несправедливості: діти російської еліти залишаються в безпеці, займаючись кар’єрою або освоєнням бюджетів.

"Де син Медведєва? Готується робити політичну кар'єру у рамках „Єдиної Росії“. Де син Кирієнко? У „ВКонтакті“ освоює бюджетні мільярди. Де син Пєскова? Який послужив там, у „Вагнері“. Можна й за сина Соловйова запитати. Де сини Соловйова? Де дочки Путіна, зрештою? Вони санітарки на фронтах? Адже зараз жінкам теж пропонують підписувати контракти. Їдьте, ми вам дамо грошей, ви там санітарками працюватимете. Під вогнем супротивника. Тільки не ми. Тільки не ми, що володіємо всім…", — резюмував Крупенько.

Варто нагадати, що на початку 2025 року російська пропаганда намагалася поширювати фейкову інформацію про те, що донька Путіна Марія Воронцова нібито працює в госпіталі в зоні бойових дій. Проте виступ активіста вкотре підсвітив реальний стан речей та невдоволення серед громадян тривалою війною без чітких цілей.

