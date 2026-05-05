Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Великобританія Гарматного м'яса для Кремля буде менше: на які кроки наважилася Британія
Гарматного м’яса для Кремля буде менше: на які кроки наважилася Британія

Санкції проти 35 фігурантів: Лондон б’є по схемах, що постачають людей і деталі для дронів РФ

5 травня 2026, 15:38
Кравцев Сергей

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти осіб і структур, причетних до вербування іноземців для війни Росії проти України та виробництва безпілотників. Як повідомляє Reuters, обмеження торкнулися 35 фігурантів.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

У МЗС країни заявили, що частина санкцій запроваджена в межах глобального режиму боротьби з нелегальною міграцією. Йдеться про мережі, які фактично займаються торгівлею людьми – вербують громадян із соціально вразливих регіонів і відправляють їх на фронт. Серед країн походження – Ірак, Сомалі, Сирія та Ємен.

За даними Лондона, таких людей використовують як "гарматне м’ясо", а також залучають до інших операцій, включно з переміщенням до країн ЄС, зокрема Польщі та Фінляндії, з метою дестабілізації ситуації.

Окремий блок санкцій стосується російської програми "Старт-Алабуга" — схеми залучення іноземців до роботи в оборонному секторі РФ, зокрема у виробництві дронів. Влада Британії вважає, що через ці канали Кремль отримує як робочу силу, так і компоненти для безпілотників.

Міністр санкцій Стівен Доуті назвав такі практики "варварством" і підкреслив, що нові обмеження мають зірвати діяльність мереж, які експлуатують людей і підтримують військову машину Володимир Путін.

У Лондоні наголошують: санкції спрямовані не лише проти окремих осіб, а й проти цілої інфраструктури, яка забезпечує війну ресурсами, як людськими, так і технологічними. Це ще один сигнал про посилення тиску на Росію на тлі затяжного конфлікту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час першотравневої демонстрації в Новосибірську представник незареєстрованої "Російської комуністичної партії (інтернаціоналістів)" Сергій Крупенько виступив із різкою критикою на адресу Кремля. Активіст звинуватив чинну владу в затягуванні війни та цинічному використанні молодих росіян як "гарматного м'яса".




Джерело: https://www.reuters.com/world/uk-announces-sanctions-targeting-russia-fighter-recruitment-drone-production-2026-05-05/
