Пусть Путин понервничает: в Британии допустили отправку войск в Украину

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Кравцев Сергей
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал к межпартийному обязательству относительно 3% ВВП как минимального уровня расходов на оборону. Он выразил мнение, что отправку британских войск в Украину "нельзя исключать". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Daily Mail".
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: из открытых источников
Уоллес считает, что Британия не может ждать улучшения экономики для увеличения финансирования вооруженных сил.
Он также считает, что "нельзя исключать", что британские войска, возможно, придется отправить в Украину, чтобы противостоять России. Именно поэтому британским союзникам Украины разумно было бы использовать фразу: "мы не можем это исключать".
Экс-министр пояснил, что он имеет в виду, что часть сдерживания заключается в неоднозначности, чтобы заставить противника догадываться, нервничать и не понимать, как далеко Запад может зайти и что будет делать.
Он отметил, что "это то, что Путин делает мастерски – он заставляет всех догадываться".
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