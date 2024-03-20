Пусть Путин понервничает: в Британии допустили отправку войск в Украину

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал к межпартийному обязательству относительно 3% ВВП как минимального уровня расходов на оборону. Он выразил мнение, что отправку британских войск в Украину "нельзя исключать". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Daily Mail".

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: из открытых источников

Уоллес считает, что Британия не может ждать улучшения экономики для увеличения финансирования вооруженных сил.

"Я бы действительно хотел провести кампанию в Палате представителей, чтобы убедиться, что основные партии осознают опасность, с которой мы сталкиваемся и что это должно быть в их заявлениях", — сказал экс-министр обороны.

Он также считает, что "нельзя исключать", что британские войска, возможно, придется отправить в Украину, чтобы противостоять России. Именно поэтому британским союзникам Украины разумно было бы использовать фразу: "мы не можем это исключать".

Экс-министр пояснил, что он имеет в виду, что часть сдерживания заключается в неоднозначности, чтобы заставить противника догадываться, нервничать и не понимать, как далеко Запад может зайти и что будет делать.

Он отметил, что "это то, что Путин делает мастерски – он заставляет всех догадываться".

"И я думаю, что лучше всего — убедиться в его осознании того, что мы считаем очень серьезными его действия в Украине. Я думаю, что президент Путин – и мы только что увидели это во время фиктивных выборов – ближе всего к Адольфу Гитлеру в этом поколении", — сказал бывший чиновник.

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