Путин будет "очень опасным": почему великий союзник Украины начинает готовиться к войне

Великобритания должна подготовиться к войне в течение трех лет из-за угроз России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Об этом заявил командующий вооруженными силами Британии генерал сэр Роли Уокер, сообщает Sky News.

Генерал Роли Уокер (фото из открытых источников)

По его словам, российский диктатор Владимир Путин будет "очень и очень опасным", когда выйдет из войны в Украине. Лидер Кремля будет стремиться к возмездию от западных стран, поддерживающих Украину, независимо от того, выиграет или проигрывает Россия.

"Суть в том, что когда вы думаете, что они (русские) пришли в упадок, они с ревом вернутся, чтобы отомстить," — отметил Уокер.

Генерал также обратил внимание на возможное вторжение Китая в Тайвань, намерения Ирана создать ядерное оружие и угрозу Северной Корее. Он подчеркнул, что все эти четыре страны налаживают сотрудничество, обмениваясь оружием и технологиями.

"Вот почему к 2027-2028 годам это сближение может достичь своего рода единства и ваша способность справиться с ними отдельно — с конкретным кризисом, который может быть урегулирован с помощью системы, базирующейся на правилах, я думаю, значительно уменьшится", — отметил Уокер. .

Командующий ВС Британии уточнил, что его страна "не находится на неминуемом пути к войне". Однако британским войскам нужно срочно восстановить свою способность сдерживать будущие войны с помощью надежной боевой мощи.

"У нас достаточно времени, чтобы подготовиться, действовать и обеспечить восстановление надежных сухопутных сил для поддержки стратегии сдерживания", — добавил Уокер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ может напасть на НАТО в ближайшие годы. Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер выразил серьезную обеспокоенность по поводу наращивания Россией военной мощи, которое, по его мнению, может представлять угрозу для НАТО в ближайшие годы.



