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Путин будет "очень опасным": почему великий союзник Украины начинает готовиться к войне

Великобритания должна подготовиться к возможному вооруженному конфликту в ближайшие три года, заявил генерал Роли Уокер.

сегодня, 22:35
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Лиля Воробьева

Великобритания должна подготовиться к войне в течение трех лет из-за угроз России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Об этом заявил командующий вооруженными силами Британии генерал сэр Роли Уокер, сообщает Sky News.

Путин будет "очень опасным": почему великий союзник Украины начинает готовиться к войне

Генерал Роли Уокер (фото из открытых источников)

По его словам, российский диктатор Владимир Путин будет "очень и очень опасным", когда выйдет из войны в Украине. Лидер Кремля будет стремиться к возмездию от западных стран, поддерживающих Украину, независимо от того, выиграет или проигрывает Россия.

"Суть в том, что когда вы думаете, что они (русские) пришли в упадок, они с ревом вернутся, чтобы отомстить," — отметил Уокер.

Генерал также обратил внимание на возможное вторжение Китая в Тайвань, намерения Ирана создать ядерное оружие и угрозу Северной Корее. Он подчеркнул, что все эти четыре страны налаживают сотрудничество, обмениваясь оружием и технологиями.

"Вот почему к 2027-2028 годам это сближение может достичь своего рода единства и ваша способность справиться с ними отдельно — с конкретным кризисом, который может быть урегулирован с помощью системы, базирующейся на правилах, я думаю, значительно уменьшится", — отметил Уокер. .

Командующий ВС Британии уточнил, что его страна "не находится на неминуемом пути к войне". Однако британским войскам нужно срочно восстановить свою способность сдерживать будущие войны с помощью надежной боевой мощи.

"У нас достаточно времени, чтобы подготовиться, действовать и обеспечить восстановление надежных сухопутных сил для поддержки стратегии сдерживания", — добавил Уокер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ может напасть на НАТО в ближайшие годы. Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер выразил серьезную обеспокоенность по поводу наращивания Россией военной мощи, которое, по его мнению, может представлять угрозу для НАТО в ближайшие годы.





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