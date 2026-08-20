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Путин может ударить по Британии через Украину: стали известны вероятные сценарии

После угроз российского посольства Лондона эксперты оценили, как Москва может ответить на поддержку Украины.

20 августа 2026, 07:13
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Кравцев Сергей

На фоне угроз российского посольства в Лондоне по поводу возможных "последствий" для Великобритании из-за ее поддержки Украины издание The Telegraph проанализировало сценарии, к которым может прибегнуть Москва.

Путин может ударить по Британии через Украину: стали известны вероятные сценарии

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Наиболее вероятным вариантом эксперты называют усиление диверсионной кампании. Речь идет о возможных поджогах складов, связанных с поставкой помощи Украине, активизации беспилотников у военных баз и аэродромов, а также более масштабные кибератаки.

Целью таких операций может быть не только прямая причина ущерба, но и резкое увеличение расходов Великобритании на защиту критической инфраструктуры и поддержку Украины.

Еще одним вероятным сценарием называют атаки на британские объекты, работающие в Украине. Лондон использует сеть предприятий, где британские и украинские специалисты ремонтируют бронетехнику и артиллерию.

Если Москва располагает точными данными об их расположении, такие объекты могут стать целями ракетных или дроновых ударов. Не исключается и попытка уничтожать британские беспилотники еще во время их транспортировки по Украине.

В то же время, прямые удары по дипломатическим представительствам Британии считаются менее вероятными, поскольку Россия сама заинтересована в сохранении дипломатического иммунитета.

Эксперты также допускают угрозу персональных атак против британцев, имеющих отношение к оборонной промышленности и поставке оружия Украине.

Прямой ракетный или дроновый удар по территории Великобритании оценивают как маловероятный сценарий. Такая атака могла бы вызвать прямой ответ НАТО – предел, который Кремль, вероятно, пока не готов переступать.

Также издание "Комментарии" сообщало – Лондон под прицелом Кремля: чем Россия пригрозила Великобритании за помощь Украине.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/08/19/how-russia-could-attack-britain/
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