Путін може вдарити по Британії через Україну: стали відомі найімовірніші сценарії

На тлі погроз російського посольства в Лондоні щодо можливих "наслідків" для Великої Британії через її підтримку України видання The Telegraph проаналізувало сценарії, до яких може вдатися Москва.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Найімовірнішим варіантом експерти називають посилення диверсійної кампанії. Йдеться про можливі підпали складів, пов'язаних із постачанням допомоги Україні, активізацію безпілотників біля військових баз та аеродромів, а також масштабніші кібератаки.

Метою таких операцій може бути не лише пряме завдання шкоди, а й різке збільшення витрат Великої Британії на захист критичної інфраструктури та підтримку України.

Ще одним імовірним сценарієм називають атаки на британські об'єкти, що працюють в Україні. Як зазначає видання, Лондон використовує мережу підприємств, де британські та українські фахівці ремонтують бронетехніку й артилерію.

Якщо Москва має точні дані про їхнє розташування, такі об'єкти потенційно можуть стати цілями ракетних або дронових ударів. Не виключається і спроба знищувати британські безпілотники ще під час їхнього транспортування Україною.

Водночас прямі удари по дипломатичних представництвах Британії вважаються менш імовірними, оскільки Росія сама зацікавлена у збереженні дипломатичного імунітету.

Експерти також допускають загрозу персональних атак проти британців, які мають стосунок до оборонної промисловості та постачання зброї Україні.

Натомість прямий ракетний або дроновий удар по території Великої Британії оцінюють як малоймовірний сценарій. Така атака могла б спричинити пряму відповідь НАТО – межу, яку Кремль, імовірно, поки не готовий переступати.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Лондон під прицілом Кремля: чим Росія пригрозила Великій Британії за допомогу Україні.



