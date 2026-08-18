Лондон під прицілом Кремля: чим Росія пригрозила Великій Британії за допомогу Україні

Росія різко загострила риторику на адресу Великобританії після повідомлень про використання британських безпілотників для ударів по об'єктах на території Росії. У посольстві РФ у Лондоні заявили, що дії британської сторони нібито свідчать про "навмисне прагнення ескалації української кризи".

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Російські дипломати назвали Сполучене Королівство "співучасником та посібником кривавих злочинів та терористичних актів", а також пригрозили наслідками. У заяві пролунало попередження: чим активніше Лондон допомагатиме Києву, тим "вищою буде ціна", яку, за версією Москви, доведеться заплатити Великій Британії.

Різкі заяви пролунали на тлі серії українських атак щодо російських об'єктів. Зокрема, представник МЗС РФ Марія Захарова стверджувала, що британські безпілотники використовувалися при ударах територією Росії, включаючи паливний склад у Кам'янському районі Ростовської області.

У Лондоні на погрози відповіли без пом'якшення позиції. Представник Міністерства оборони Великобританії заявив ВВС, що країна залишається "пліч-о-пліч" з Україною і не має наміру відмовлятися від її підтримки.

"Росія не має сумнівів у рішучості нашого уряду протистояти російській агресії в Україні", — підкреслили в британському оборонному відомстві.

Там також заявили про готовність і надалі надавати Україні обладнання, потрібне для захисту від російського вторгнення. За даними військового джерела, британські безпілотники справді застосовувалися в атаках, які завдали російській економіці значних збитків.

Таким чином, обмін заявами між Москвою та Лондоном виходить на новий рівень. Росія посилює загрози, а Велика Британія демонструє, що тиск Кремля не змусить її згорнути підтримку України.

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