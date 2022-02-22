Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину: Британия сделала заявление на экстренном совещании

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Карина Ожерельева
Путин "склонен к полномасштабному вторжению", говорит премьер-министр Британии. Борис Джонсон возглавляет экстренное совещание COBRA с 6:30 утра. Об этом сообщает Sky News.
Борис Джонсон - фото из открытых источников
Премьер-министр заявил чиновникам во время встречи, что президент России Владимир Путин "склоняется к полномасштабному вторжению в Украину".
Выступая после встречи, Джонсон предупредил, что "впереди больше иррационального поведения России".
Премьер-министр сказал, что Великобритания будет работать над тем, чтобы "Путин потерпел неудачу", если он совершит полномасштабное вторжение в столицу Украины Киев, "что, кажется, он и предлагает сделать".
Как сообщали ранее "Комментарии", вторжение России в Украину уже началось, поэтому Британия введет санкции против России, заявил высокопоставленный британский министр, когда премьер-министр Борис Джонсон возглавил экстренное совещание правительства по реагированию на кризис в Украине.
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