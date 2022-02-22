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Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину: Британия сделала заявление на экстренном совещании

Премьер-министр сделал заявление о намерениях Путина в отношении Украины

сегодня, 12:53
Автор:

Карина Ожерельева
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Путин "склонен к полномасштабному вторжению", говорит премьер-министр Британии. Борис Джонсон возглавляет экстренное совещание COBRA с 6:30 утра. Об этом сообщает Sky News.

Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину: Британия сделала заявление на экстренном совещании

Борис Джонсон - фото из открытых источников

Премьер-министр заявил чиновникам во время встречи, что президент России Владимир Путин "склоняется к полномасштабному вторжению в Украину".

Выступая после встречи, Джонсон предупредил, что "впереди больше иррационального поведения России".

"Я боюсь, что все доказательства свидетельствуют о том, что президент Путин действительно готов к полномасштабному вторжению в Украину, захвату, покорению независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте будем абсолютно четкими, это будет совершенно точно катастрофически", — сказал Джонсон. 

Премьер-министр сказал, что Великобритания будет работать над тем, чтобы "Путин потерпел неудачу", если он совершит полномасштабное вторжение в столицу Украины Киев, "что, кажется, он и предлагает сделать".

Он сказал, что Великобритания продолжит дипломатические усилия, но добавил: "Я просто хочу, чтобы все не сомневались, что если Владимир Путин продолжит этот путь насилия, агрессии, полномасштабного вторжения, окружения самого Киева, какой он, кажется, предлагает сделать, захватив украинскую столицу, абсолютно важно, чтобы эти усилия, завоевание другой европейской страны не имели успеха, а Путин потерпел неудачу".

Как сообщали ранее "Комментарии", вторжение России в Украину уже началось, поэтому Британия введет санкции против России, заявил высокопоставленный британский министр, когда премьер-министр Борис Джонсон возглавил экстренное совещание правительства по реагированию на кризис в Украине.


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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-live-updates-russia-recognises-donetsk-and-luhansk-sanctions-invasion-12541713
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