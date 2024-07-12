Путину знать не стоит: что задумали Британия и Украина

Новый министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми отметил, что его страна рассматривает возможность ударов Украины ракетам Storm Shadow по удаленным российским аэродромам. При этом он подчеркнул, что международное право разрешает право на самооборону, поэтому Украина имеет право принимать такие решения самостоятельно.



Дэвид Лемми

По его словам, во время саммита НАТО в Вашингтоне у него была встреча с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским, на которой были обсуждены определенные детали. Как отметил Лемми, он не будет озвучивать эти разговоры, поскольку эта информация должна быть непубличной.

"Путину не стоит знать о наших намерениях", — отметил Лемми.

Министр также подчеркнул, что для эффективной самообороны Украина нуждается в новейшем вооружении, и Великобритания часто выступает лидером в дискуссиях среди союзников. На вопрос о возможности ударов Storm Shadow по российским аэропортам Лемми ответил, что в Британии рассматривают такие возможности после заявлений Зеленского на саммите НАТО. При этом министр подчеркнул, что поддерживает право Украины на самооборону, особенно после жестокой атаки на детскую больницу "Охматдет".

Относительно ограничений использования американского оружия на российской территории Лемми отметил, что не будет комментировать решение США, но подтвердил, что Британия обсуждала этот вопрос с Зеленским и анализирует возможные варианты.

"А что касается Великобритании, то мы в последние дни обсуждали это с президентом Зеленским, и мы взяли на себя обязательство проанализировать, взвесить некоторые идеи. Но я не буду вдаваться в оперативные решения, и для этого есть очень серьезные причины", – сказал Лемми.

При этом глава МИД Британии подчеркнул, что Путин представляет собой системный риск для европейской безопасности, поэтому должна быть непреклонна поддержка Украины со стороны всего Альянса. По его мнению, если РФ выиграет войну в Украине, то под угрозой окажется безопасность всего мирового сообщества.

Напомним, портал "Комментарии" также рассказывал о том, чем именно Байден и Шольц вызвали негодование союзников на саммите НАТО.



