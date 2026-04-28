Разговор короля Чарльза с Трампом спрятали от камер: боятся повторения скандала с Зеленским

Британская сторона настояла на том, чтобы главная встреча короля Чарльза III с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме состоялась без телекамер. В Лондоне опасались публичной конфронтации, подобной ранее произошедшей во время переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает The Guardian, чиновники Великобритании убедили американскую сторону провести разговор в Овальном кабинете в закрытом формате. Белый дом согласился на такие условия. В то же время Чарльз III предстанет перед журналистами до начала переговоров, но сам процесс обсуждения ключевых вопросов останется вне объективов.

В Лондоне возлагают значительные надежды на визит, рассчитывая, что он поможет стабилизировать отношения между союзниками в один из самых напряженных периодов за последние годы. Особую обеспокоенность вызывают резкие заявления Трампа по поводу международной политики, в частности его риторика вокруг войны в Иране.

Вместе с королем в США находится глава МИД Иветт Купер, сопровождающий монарха во время официальных мероприятий. По словам дипломатических источников, она готова вмешаться при возникновении неудобных ситуаций и фактически исполнить роль "буфера" во время переговоров.

Впрочем, в британском правительстве больше полагаются на опыт самого Чарльза III. Там подчеркивают, что у короля многолетняя практика общения со сложными политическими фигурами и тщательно готовится к каждой встрече.

Ожидается, что во время выступления в Конгрессе США монарх осторожно затронет тему поддержки Украины и защиты окружающей среды. Хотя формально эти заявления будут нейтральны, некоторые аналитики уже рассматривают их как завуалированный сигнал администрации Трампа.

