Війна триватиме: Трамп відкинув несподівану пропозицію Ірану

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення новою пропозицією Ірану щодо врегулювання конфлікту, незважаючи на його поступливість. Як повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, обговорення відбулося у Ситуаційній кімнаті Білого дому та виявило серйозні розбіжності всередині американської адміністрації.

За даними видання, Тегеран запропонував відкрити Ормузьку протоку, продовжити режим припинення вогню та навіть розглянути завершення війни. Однак ключова умова – перенесення переговорів щодо ядерної програми на пізніший термін – стало каменем спотикання.

У Вашингтоні побоюються, що такий крок може виглядати поступкою Ірану без реальних гарантій відмови від ядерних амбіцій. Трамп раніше неодноразово заявляв, що не допустить появи у Ірану ядерної зброї, а ухвалення поточної пропозиції може підірвати її позицію.

У Білому домі офіційно відмовилися розкривати деталі переговорів. Представник адміністрації Олівія Велс наголосила, що США не ведуть дипломатію через ЗМІ і укладатимуть угоди лише на вигідних умовах.

Тим часом усередині команди Трампа точаться суперечки. Частина чиновників вважає, що продовження тиску та блокада Ормузької протоки здатні завдати серйозного удару по енергетиці Ірану та змусити його до поступок. Інші ж попереджають: позиції Тегерана лише зміцнюються, а вплив Корпусу вартових ісламської революції зростає.

Додаткову невизначеність створює той факт, що іранські переговорники, за оцінками США, не мають повноважень ухвалювати ключові рішення. Це ставить під сумнів можливість досягнення компромісу.

На цьому тлі в адміністрації обговорюють різні сценарії – від затяжного тиску до обмеженої угоди щодо Ормузу. Однак єдина стратегія поки що так і не сформована, що лише посилює напругу навколо одного з ключових енергетичних вузлів світу.

