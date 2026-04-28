Розмову короля Чарльза з Трампом сховали від камер: бояться повторення скандалу з Зеленським

Британська сторона наполягла на тому, щоб головна зустріч короля Чарльза III з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі відбулася без телекамер. У Лондоні побоювалися публічної конфронтації, подібної до тієї, що раніше сталася під час переговорів Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє The Guardian, урядовці Великої Британії переконали американську сторону провести розмову в Овальному кабінеті в закритому форматі. Білий дім зрештою погодився на такі умови. Водночас Чарльз III з’явиться перед журналістами до початку переговорів, але сам процес обговорення ключових питань залишиться поза об’єктивами.

У Лондоні покладають значні сподівання на цей візит, розраховуючи, що він допоможе стабілізувати відносини між союзниками в один із найнапруженіших періодів за останні роки. Особливе занепокоєння викликають різкі заяви Трампа щодо міжнародної політики, зокрема його риторика навколо війни в Ірані.

Разом із королем у США перебуває глава МЗС Іветт Купер, яка супроводжує монарха під час офіційних заходів. За словами дипломатичних джерел, вона готова втрутитися у разі виникнення незручних ситуацій і фактично виконати роль “буфера” під час переговорів.

Втім, у британському уряді більше покладаються на досвід самого Чарльза III. Там наголошують, що король має багаторічну практику спілкування зі складними політичними фігурами та ретельно готується до кожної зустрічі.

Очікується, що під час виступу в Конгресі США монарх обережно торкнеться тем підтримки України та захисту довкілля. Хоча формально ці заяви будуть нейтральними, деякі аналітики вже розглядають їх як завуальований сигнал адміністрації Трампа.

