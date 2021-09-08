Разъяренная женщина показала стену высотой 2,5 метра, что выстроили, пока ее не было дома

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Хмільовська Інна
В Великобритании женщина выразила свою ярость по возвращении домой, обнаружив, что строители поставили на краю своего сада огромную бетонную стену высотой 20 футов — почти 2,5 метра в высоту. Шэрон Эверилл была шокирована, обнаружив, что над ее собственностью высит гигантская структура, заявив, что это "полная неожиданность". Об этом сообщает издание The Mirror.
Женщина показала стену высотой 2,5 метра, фото с открытых источников
Она сказала, что знает, что строительство в Кнуттони, штат Стаффордшир, должно было приблизиться к северной оконечности ее дома, но не представляла, какой высотой будет стена. Теперь она опасается, что это может обесценить ее дом, в котором она живет уже 30 лет.
Разработчики сообщили, что они предложили "вклад" в стоимость деревьев, чтобы скрыть стену, но госпожа Эверилл сказала, что этого недостаточно.
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