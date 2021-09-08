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Главная Новости Мир Великобритания Разъяренная женщина показала стену высотой 2,5 метра, что выстроили, пока ее не было дома
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Разъяренная женщина показала стену высотой 2,5 метра, что выстроили, пока ее не было дома

Хозяйка дома Шарон Эверилл сказала, что она знает о строительстве приблизится к северной оконечности ее дома, но не представляла, какой высокой будет стена

сегодня, 12:00
Автор:

Хмільовська Інна

В Великобритании женщина выразила свою ярость по возвращении домой, обнаружив, что строители поставили на краю своего сада огромную бетонную стену высотой 20 футов — почти 2,5 метра в высоту. Шэрон Эверилл была шокирована, обнаружив, что над ее собственностью высит гигантская структура, заявив, что это "полная неожиданность". Об этом сообщает издание The Mirror.

Разъяренная женщина показала стену высотой 2,5 метра, что выстроили, пока ее не было дома

Женщина показала стену высотой 2,5 метра, фото с открытых источников

Она сказала, что знает, что строительство в Кнуттони, штат Стаффордшир, должно было приблизиться к северной оконечности ее дома, но не представляла, какой высотой будет стена. Теперь она опасается, что это может обесценить ее дом, в котором она живет уже 30 лет.

Разъяренная женщина показала стену высотой 2,5 метра, что выстроили, пока ее не было дома - фото 2

Разработчики сообщили, что они предложили "вклад" в стоимость деревьев, чтобы скрыть стену, но госпожа Эверилл сказала, что этого недостаточно.

"Мы знали, что будет дом за 30 футов от края нашей собственности, но никогда не упоминалось, что там будет 20-футовый бетон, в котором все будет удерживаться. Мы просто вернулись домой однажды, и там такое. Им нужна подпорная стена, потому что они собираются засыпать землю за ней, поэтому она не будет выглядеть столь высоко с другой стороны. Это значит, что страшная серая стена останется там навсегда. Мы разговаривали со строителями о том, что нас не предупреждали о большом строительство и они настаивают на наличии сообщений. Но строители говорят, что понимают, почему мы так расстроены этим ", — жалуется женщина.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/woman-furious-after-comes-home-24933935
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