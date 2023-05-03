Россия и Беларусь попали в позорный список королевской семьи

6 мая пройдет церемония коронации короля Чарльза ІІІ. Это событие состоится впервые за 70 лет, ведь прошлая коронация Елизаветы II происходила в 1953 году. На церемонию приглашены многие мировые лидеры, однако некоторые страны не получили письма, в том числе Беларусь и Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Королевская семья не пригласила Лукашенко и Путина на коронацию. Фото из открытых источников

Приглашение от королевской семьи получил более 2 тыс. человек. Среди приглашенных на коронации будут ближайшие родственники Чарльза, его супруга королева-консорт Камилла, принц Уильям и Кэтрин и принц Гарри. Среди мировых лидеров в Лондон приедут премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и другие.

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Приглашение получил президент США, однако Джо Байден не будет на коронации. Однако первая леди Джилл Байден прилетит в Англию.

Однако известно, что семь лидеров стран не получат приглашение от королевской семьи. В позорный список попали: Россия, Белоруссия, Иран, Сирия, Афганистан, Мьянма, Венесуэла. Кроме того, приглашение в Северную Корею и Никарагуа было направлено не лидерам государства, а дипломатам.

Напомним, 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Следующим в очереди на престол стал ее сын Чарльз ІІІ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в английском Ливерпуле открыли первый в мире Монумент мира, посвященный Украине.

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