Россия начала прямые атаки на Британию: генерал раскрыл детали

Россия систематически пытается заглушать военные спутники Великобритании. Об этом в интервью BBC заявил глава Космического командования страны Пол Тедман.

Спутники Британии в космосе. Фото: из открытых источников

Британский генерал отметил, российские войска "каждую неделю" активно пытаются препятствовать военной деятельности Великобритании и тщательно следят за космическими ресурсами страны.

"Мы видим, что наши спутники достаточно постоянно заглушаются россиянами", — отметил Тедман.

Генерал-майор отметил, что Великобритания использует приблизительно шесть специальных военных спутников для связи и наблюдения, которые оснащены технологией противодействия помехам.

"Они имеют на борту полезные нагрузки, которые могут видеть наши спутники, и пытаются собирать с них информацию", — акцентировал генрал он.

В материале говорится, что в то же время угроза космических помех со стороны РФ не ограничивается только Великобританией.

В частности, в сентябре министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, которые используются немецкими военными.

"Они могут заглушать, ослеплять, манипулировать или кинетически нарушать работу спутников", — отметил генерал.

В ответ на это в прошлом месяце Великобритания и США провели свою первую скоординированную операцию по маневрированию спутников в космосе, которую представители оборонных ведомств назвали важным шагом вперед в сотрудничестве союзников.

