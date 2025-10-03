logo_ukra

Головна Новини Світ Великобританія Росія почала прямі атаки на Британію: генерал розкрив деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія почала прямі атаки на Британію: генерал розкрив деталі

Британський генерал підтвердив, що Росія щотижня атакує супутники Великобританії у космосі.

3 жовтня 2025, 09:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія систематично намагається приглушувати військові супутники Великобританії. Про це в інтерв'ю ВВС заявив голова Космічного командування країни Пол Тедман.

Росія почала прямі атаки на Британію: генерал розкрив деталі

Супутники Британії у космосі. Фото: з відкритих джерел

Британський генерал зазначив, що російські війська "щотижня" активно намагаються перешкоджати військовій діяльності Великобританії і ретельно стежать за космічними ресурсами країни.

"Ми бачимо, що наші супутники досить постійно заглушуються росіянами", — зазначив Тедман.

Генерал-майор зазначив, що Великобританія використовує приблизно шість спеціальних військових супутників для зв'язку та спостереження, які оснащені технологією протидії перешкодам.

"Вони мають на борту корисні навантаження, які можуть бачити наші супутники, і намагаються збирати з них інформацію", — наголосив генрал він.

У матеріалі йдеться про те, що в той же час загроза космічних перешкод з боку РФ не обмежується лише Великобританією.

Зокрема, у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що Росія відстежувала два супутники Intelsat, які використовуються німецькими військовими.

"Вони можуть заглушувати, засліплювати, маніпулювати чи кінетично порушувати роботу супутників", — зазначив генерал.

У відповідь на це минулого місяця Великобританія та США провели свою першу скоординовану операцію з маневрування супутників у космосі, яку представники оборонних відомств назвали важливим кроком уперед у співпраці союзників.

