Росія почала прямі атаки на Британію: генерал розкрив деталі

Кравцев Сергей
Росія систематично намагається приглушувати військові супутники Великобританії. Про це в інтерв'ю ВВС заявив голова Космічного командування країни Пол Тедман.
Супутники Британії у космосі. Фото: з відкритих джерел
Британський генерал зазначив, що російські війська "щотижня" активно намагаються перешкоджати військовій діяльності Великобританії і ретельно стежать за космічними ресурсами країни.
Генерал-майор зазначив, що Великобританія використовує приблизно шість спеціальних військових супутників для зв'язку та спостереження, які оснащені технологією протидії перешкодам.
У матеріалі йдеться про те, що в той же час загроза космічних перешкод з боку РФ не обмежується лише Великобританією.
Зокрема, у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що Росія відстежувала два супутники Intelsat, які використовуються німецькими військовими.
У відповідь на це минулого місяця Великобританія та США провели свою першу скоординовану операцію з маневрування супутників у космосі, яку представники оборонних відомств назвали важливим кроком уперед у співпраці союзників.
