Россияне это любят, взрывов будет больше: какую партию ракет Украина получила от Британии

Правительство Великобритании отослало Украине новую партию ракет Storm Shadow, чтобы гарантировать продолжение ударов по военным целям на территории России приближающейся зимой. Как предает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что поставки состоялись в неопределенном количестве, однако их цель — гарантировать Украине запас высокоточного оружия в период, когда Лондон ожидает усиления российских атак по гражданской инфраструктуре.

На фоне усиления санкционного давления на Россию Лондон и другие союзники стремятся продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину, что поддержка Киева будет оставаться неизменной и превысит возможности российской экономики вести войну.

Авторы публикации допускают, что новый шаг Лондона стал ответом на отказ президента США Дональда Трампа передать Украине ракеты Tomahawk.

Отмечается, что Storm Shadow уже доказали свою эффективность. Ведь в октябре украинские военные заявили об ударе по российскому химическому заводу с помощью британского оружия.

Storm Shadow – это высокоточные ракеты воздушного базирования дальностью более 250 км, летящие на малых высотах и использующие комбинированные навигационные системы MBDA.

Интересным моментом является также то, что Лондон не раскрывает объемов переданных Украине ракет и не делает регулярных объявлений об их поставках.

При этом все меньше и меньше надежды на то, что США передадут Украине ракеты Tomahawk. Несмотря на отказ Кремля идти на компромиссы и начинать реальные переговоры о мире в Украине президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не рассматривает возможности передачи этого оружия Киеву.

На вопрос, рассматривает ли его администрация возможность предоставления Украине ракет большой дальности Tomahawk, Трамп ответил: "Нет, по крайней мере сейчас".



