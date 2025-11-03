logo_ukra

Росіяни це люблять, бавовн буде більше: яку партію ракет Україна отримала від Британії
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни це люблять, бавовн буде більше: яку партію ракет Україна отримала від Британії

За інформацією Bloomberg Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії

3 листопада 2025, 13:45
Автор:
Кравцев Сергей

Уряд Великобританії відіслав Україні нову партію ракет Storm Shadow, щоб гарантувати продовження ударів по військових цілях на території Росії взимку, що наближається. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Росіяни це люблять, бавовн буде більше: яку партію ракет Україна отримала від Британії

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що постачання відбулося в невизначеній кількості, проте їхня мета — гарантувати Україні запас високоточної зброї в період, коли Лондон очікує посилення російських атак по цивільній інфраструктурі.

На тлі посилення санкційного тиску на Росію Лондон та інші союзники прагнуть продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що підтримка Києва залишатиметься незмінною та перевищить можливості російської економіки вести війну.

Автори публікації припускають, що новий крок Лондона став відповіддю на відмову президента США Дональда Трампа передати Україні ракети Tomahawk.

Зазначається, що Storm Shadow вже довели свою ефективність. Адже у жовтні українські військові заявили про удар по російському хімічному заводу за допомогою британської зброї.

Storm Shadow – це високоточні ракети повітряного базування дальністю понад 250 км, що літають на малих висотах та використовують комбіновані навігаційні системи MBDA.

Цікавим моментом є також те, що Лондон не розкриває обсягів переданих Україні ракет і не робить регулярних оголошень про їх постачання.

При цьому дедалі менше надії на те, що США передадуть Україні ракети Tomahawk . Незважаючи на відмову Кремля йти на компроміси і розпочинати реальні переговори про мир в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що він поки не розглядає можливості передачі цієї зброї Києву.

На запитання, чи його адміністрація розглядає можливість надання Україні ракет великої дальності Tomahawk, Трамп відповів: "Ні, принаймні зараз".




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-03/uk-sends-ukraine-more-storm-shadow-missiles-to-strike-in-russia?srnd=homepage-europe&embedded-checkout=true
