Трамп ответил, готов ли он вернуться к вопросу передачи Украине Tomahawk

Несмотря на отказ Кремля идти на компромиссы и начинать реальные переговоры о мире в Украине президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не рассматривает возможности передачи ракет Tomahawk Украине.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На вопрос, рассматривает ли его администрация возможность предоставления Украине ракет большой дальности Tomahawk, Трамп ответил: "Нет, по крайней мере сейчас".

Дональд Трамп отметил, что может "изменить решение", но пока его ответ: "нет".

Также американскому лидеру в очередной раз задали вопрос о "последней капле" в нежелании правителя России Владимира Путина заканчивать войну в Украине.

"Последней капли не будет. Иногда сторонам надо дать сражаться. И они сражаются. Для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Но и для Украины боевые действия являются тяжелыми", – отметил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — единственный способ заставить российского диктатора Владимира Путина серьезно вести переговоры — это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России. При этом сам страх ударов по РФ может вынудить диктатора прекратить войну. Об этом в интервью "Axios" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – американские ракеты Tomahawk позволили бы украинским военным нанести серьезный урон ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете американского Института изучения войны (ISW).



