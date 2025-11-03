logo

Трамп ответил, готов ли он вернуться к вопросу передачи Украине Tomahawk
Трамп ответил, готов ли он вернуться к вопросу передачи Украине Tomahawk

Президент США намекнул, что он еще подождет, пока РФ и Украины продолжат сражаться

3 ноября 2025, 06:46
Автор:
Кравцев Сергей

Несмотря на отказ Кремля идти на компромиссы и начинать реальные переговоры о мире в Украине президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не рассматривает возможности передачи ракет Tomahawk Украине.

Трамп ответил, готов ли он вернуться к вопросу передачи Украине Tomahawk

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На вопрос, рассматривает ли его администрация возможность предоставления Украине ракет большой дальности Tomahawk, Трамп ответил: "Нет, по крайней мере сейчас".

Дональд Трамп отметил, что может "изменить решение", но пока его ответ: "нет".

Также американскому лидеру в очередной раз задали вопрос о "последней капле" в нежелании правителя России Владимира Путина заканчивать войну в Украине.

"Последней капли не будет. Иногда сторонам надо дать сражаться. И они сражаются. Для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Но и для Украины боевые действия являются тяжелыми", – отметил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — единственный способ заставить российского диктатора Владимира Путина серьезно вести переговоры — это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России. При этом сам страх ударов по РФ может вынудить диктатора прекратить войну. Об этом в интервью "Axios" заявил президент Украины Владимир Зеленский

Также издание "Комментарии" сообщало – американские ракеты Tomahawk позволили бы украинским военным нанести серьезный урон ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете американского Института изучения войны (ISW).




Теги:

