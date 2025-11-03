Трамп ответил, готов ли он вернуться к вопросу передачи Украине Tomahawk

Рубрики
Кравцев Сергей
Несмотря на отказ Кремля идти на компромиссы и начинать реальные переговоры о мире в Украине президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не рассматривает возможности передачи ракет Tomahawk Украине.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
На вопрос, рассматривает ли его администрация возможность предоставления Украине ракет большой дальности Tomahawk, Трамп ответил: "Нет, по крайней мере сейчас".
Дональд Трамп отметил, что может "изменить решение", но пока его ответ: "нет".
Также американскому лидеру в очередной раз задали вопрос о "последней капле" в нежелании правителя России Владимира Путина заканчивать войну в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — единственный способ заставить российского диктатора Владимира Путина серьезно вести переговоры — это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России. При этом сам страх ударов по РФ может вынудить диктатора прекратить войну. Об этом в интервью "Axios" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Также издание "Комментарии" сообщало – американские ракеты Tomahawk позволили бы украинским военным нанести серьезный урон ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете американского Института изучения войны (ISW).